УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11479 відвідувачів онлайн
Новини
896 12

Южаніна припускає конфлікт інтересів Гетманцева щодо грального ринку: Він не є нейтральним

Гетманцев не є нейтральним щодо грального ринку. Заява Южаніної

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев цілком імовірно має конфлікт інтересів у питаннях регулювання грального бізнесу.

Про це вона заявила у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Таку думку вона висловила за підсумками засідання тимчасової слідчої комісії Верховної ради.

"Очевидно, що голова податкового комітету не є нейтральним. Складається враження, що він відслідковує діяльність кожної компанії та надає перевагу одним, водночас намагаючись тиснути на інших", – сказала Южаніна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев оцінив втрати держбюджету від схем у гральному бізнесі у 20 мільярдів на рік

За її словами, підхід Гетманцева створює ризики упередженого формування політики щодо азартних ігор.

"Мої пропозиції стосовно врегулювання податкових норм і впровадження системи онлайн-моніторингу він сприйняв агресивно, тоді як саме ці питання є ключовими для прозорості ринку", – наголосила депутат.

Читайте також: "ЄС" пропонує обмежити позасудові обшуки: лише у випадку тяжких злочинів та корупції

Южаніна зазначила, що відсутність державної системи онлайн-моніторингу робить галузь неконтрольованою, а норми Податкового кодексу залишаються застарілими й нечіткими.

Вона також підкреслила, що саме податковий комітет несе відповідальність за врегулювання цих питань.

"Якщо зміни не будуть внесені, держава не отримає більше доходів від цієї сфери, а легальний бізнес залишатиметься в умовах нерівної конкуренції з нелегальним", – резюмувала вона.

Читайте: Підозрювані у корупції "слуга народу" Кузнєцов та керівник Держфінмону Пронін з’явилися у Раді, - Южаніна. ФОТО

Автор: 

гральний бізнес (299) Южаніна Ніна (199) Гетманцев Данило (953)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
гетьманцев промоскальська хвойда хоча б за діяльність помічника сівковича , не кажучи про зеленориле продовження .
показати весь коментар
11.09.2025 12:01 Відповісти
+2
Вы там все "нейтральные", кого от "кормушки" отодвинули. А когда у корыта, за две щеки хлебаете! Не то что покопаться, просто вспомнить, как пани продвигала свои "нейтральные" интересы.
показати весь коментар
11.09.2025 12:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гетьманцев промоскальська хвойда хоча б за діяльність помічника сівковича , не кажучи про зеленориле продовження .
показати весь коментар
11.09.2025 12:01 Відповісти
Вы там все "нейтральные", кого от "кормушки" отодвинули. А когда у корыта, за две щеки хлебаете! Не то что покопаться, просто вспомнить, как пани продвигала свои "нейтральные" интересы.
показати весь коментар
11.09.2025 12:02 Відповісти
Не зарийтесь, копатєль!😀
показати весь коментар
11.09.2025 12:07 Відповісти
Понятно чья статья! Сейчас банить начнут. Политическую силу обижают!
показати весь коментар
11.09.2025 12:12 Відповісти
Немає резону банить. Вам же треба десь пісать!
показати весь коментар
11.09.2025 12:58 Відповісти
Мне ничего не надо. Мне за Державу обидно ( понятно, придумал ни я но, эта фраза всегда будет актуальна и, в любой державе!)
показати весь коментар
11.09.2025 13:01 Відповісти
Ну, старайтєсь! Може, й мову державно-актульну опануєте.
Успіхів на тернистому шляху!
показати весь коментар
11.09.2025 13:41 Відповісти
Ну а як-же іначе. Що кукурікав буба перед виборами в 2019 році? Що в нього буде кінець. Його бідності. А самі легкі гроші в ігровому бізнесі. Ось півники найвеличнішого і тужаться, щоби у бубочки був кінець. Не той, шо на піаніно, а справжній. Кінець його бідності.
показати весь коментар
11.09.2025 12:06 Відповісти
Фраза
Данило Гетманцев цілком імовірно має конфлікт інтересів у питаннях регулювання грального бізнесу. Джерело: https://censor.net/ua/n3573512
це не рівень народного депутата, а рівень базара.
показати весь коментар
11.09.2025 12:09 Відповісти
Зеленський, з помічниками ригоАНАЛІВ з 2019 року, непричетні лише до Захисту України, але і з цієї справи, вивели трошки млрд дол, лише для себе, на Мівіну для родичів за кордрном!!
З усього іншого, вони лише заробляють «рейтенги», на рахунках у приватних банках країн ЄС і НАТО, Персидського басейну та крипту!!
Все для себе … нічого лишнього, для боротьби проти ******!
показати весь коментар
11.09.2025 12:09 Відповісти
Хто б сумнівався що гетманцев не при ділах.Жити на зарплату депутата неможливо.
показати весь коментар
11.09.2025 13:11 Відповісти
 
 