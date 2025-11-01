Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 142 730 осіб (+900 за добу), 11 316 танків, 34 137 артсистем, 23 521 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 142 730 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 1.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб
- танків – 11 316 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 521 (+2) од.
- артилерійських систем – 34 137 (+9) од.
- РСЗВ – 1 534 (+1) од.
- засоби ППО – 1 235 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349) од.
- крилаті ракети – 3 917 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 169 (+58) од.
- спеціальна техніка - 3 987 (+1) од.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
4 076 одиниць наземної техніки, найменший місячний показник в цьому році, проте 52 017 од. з початку року це вже приблизно на 4% більше ніж за минулий рік (50 155)
Арта прогнозовано не вийшла на тисячу стволів - 813 що також є найнищим показником цього року
Танки 93 од. не перевершувати сотню в місяць тенденція з середини літа
ББМ 227 од. диво дивне останнім часом
11 142 БпЛА за жовень, за всю весну 10 964 - мишебратья, щоб ви повиздихали асвабадітєлі херові