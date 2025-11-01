УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 142 730 осіб (+900 за добу), 11 316 танків, 34 137 артсистем, 23 521 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 142 730 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 1.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб
  • танків – 11 316 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23 521 (+2) од.
  • артилерійських систем – 34 137 (+9) од.
  • РСЗВ – 1 534 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 235 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349) од.
  • крилаті ракети – 3 917 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 66 169 (+58) од.
  • спеціальна техніка  - 3 987 (+1) од.

Втрати ворога

