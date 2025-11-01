Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 142 730 человек (+900 за сутки), 11 316 танков, 34 137 артсистем, 23 521 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 142 730 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 1.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 142 730 (+900) человек
- танков – 11 316 (+6) единиц
- боевых бронированных машин – 23 521 (+2) единица
- артиллерийских систем – 34 137 (+9) единиц
- РСЗО – 1 534 (+1) единицы
- средств ПВО – 1 235 (+2) единиц
- самолетов – 428 (+0) единиц
- вертолетов – 346 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 704 (+349) единицы
- крылатых ракет – 3 917 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
- подводных лодок – 1 (+0) единица
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 169 (+58) единиц
- специальной техники – 3 987 (+1) единиц.
