1 913 3

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 142 730 человек (+900 за сутки), 11 316 танков, 34 137 артсистем, 23 521 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 142 730 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 1.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 142 730 (+900) человек
  • танков – 11 316 (+6) единиц
  • боевых бронированных машин – 23 521 (+2) единица
  • артиллерийских систем – 34 137 (+9) единиц
  • РСЗО – 1 534 (+1) единицы
  • средств ПВО – 1 235 (+2) единиц
  • самолетов – 428 (+0) единиц
  • вертолетов – 346 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 704 (+349) единицы
  • крылатых ракет – 3 917 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
  • подводных лодок – 1 (+0) единица
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 169 (+58) единиц
  • специальной техники – 3 987 (+1) единиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 137 боестолкновений, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Потери врага

армия РФ (21118) Генштаб ВС (7166) ликвидация (4136) уничтожение (8312)
Слава воїнам ЗСУ!
01.11.2025 08:05 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
01.11.2025 08:22 Ответить
танки с пво порадовали
01.11.2025 08:39 Ответить
 
 