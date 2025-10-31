На фронте произошло 137 боевых столкновений, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 137 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли 50 авиационных ударов, сбросив 106 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 2339 дронов-камикадзе и осуществили 3281 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили девять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 11 авиаударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также осуществил 153 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых шесть – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлениях Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Петропавловки, Песчаного и в направлениях Новоплатоновки, Новоосинового. Украинские защитники остановили девять вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман.

Десять штурмовых действий отразили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну атаку оккупантов в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении россияне 11 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка и в направлении Софиевки. Наши воины уже остановили 10 вражеских атак.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Новоукраинка и в направлении Гришиного. В одной локации бои не утихают до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было уничтожено 104 оккупанта, из них 55 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили единицу автомобильной техники, три мотоцикла, 10 БПЛА; также повреждены три единицы автомобильной техники и один пункт управления БПЛА и шесть укрытий для личного состава оккупантов.

На Александровском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка, Вишневое, Зеленый Гай, Сосновка, Вороне, Степовое, Красногорское и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевка. В настоящее время три боестолкновения продолжаются. Авиаудар подверглось Покровское.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Новониколаевки и в направлении Нового. Авиаударам подверглись Зализничное, Солодкое, Дорожнянка.

На Ореховском направлении наши воины отразили штурмовую операцию захватчиков в районе Новоандреевки. Под авиаударами оказались Лукьяновское и Новояковловка.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к нашим защитникам, получил отпор. Враг нанес авиаудар в районе Никольского.

