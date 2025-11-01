Миколаїв атаковано балістикою: пролунали вибухи, є поранені

Уранці, 1 листопада, близько 7:20 у Миколаєві пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у напрямку міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича, Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

"Є постраждалі внаслідок атаки. Всі необхідні служби працюють", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог прицільно вдарив по Очакову: пошкоджено бази відпочинку, спалахнули пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріли Миколаївщині за добу

Учора ворог двічі завдав артилерійського обстрілу по Куцурубській громаді, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка було пошкоджено три приватні будинки та один багатоквартирний будинок, а також лінію електромереж. Відбулося відключення споживачів, станом на зараз - усіх заживлено. Постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вперше з початку війни атакували Миколаїв КАБами, - ОВА