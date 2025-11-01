1 522 5
Миколаїв атаковано балістикою: пролунали вибухи, є поранені
Уранці, 1 листопада, близько 7:20 у Миколаєві пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у напрямку міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича, Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.
"Є постраждалі внаслідок атаки. Всі необхідні служби працюють", - йдеться в повідомленні.
Обстріли Миколаївщині за добу
Учора ворог двічі завдав артилерійського обстрілу по Куцурубській громаді, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка було пошкоджено три приватні будинки та один багатоквартирний будинок, а також лінію електромереж. Відбулося відключення споживачів, станом на зараз - усіх заживлено. Постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Старый зольдат
показати весь коментар01.11.2025 08:40 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
Огусто
показати весь коментар01.11.2025 09:17 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Олег Жуковский #455621
показати весь коментар01.11.2025 09:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Kozyuk
показати весь коментар01.11.2025 10:26 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Огусто
показати весь коментар01.11.2025 11:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль