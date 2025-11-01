УКР
Новини Обстріли Миколаївщини
Миколаїв атаковано балістикою: пролунали вибухи, є поранені

Атака на Миколаїв 1 листопада: вибухи та постраждалі

Уранці, 1 листопада, близько 7:20 у Миколаєві пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у напрямку міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Олександра СєнкевичаПовітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

"Є постраждалі внаслідок атаки. Всі необхідні служби працюють", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Миколаївщині за добу

Обстріли Миколаївщині за добу

Учора ворог двічі завдав артилерійського обстрілу по Куцурубській громаді, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка було пошкоджено три приватні будинки та один багатоквартирний будинок, а також лінію електромереж. Відбулося відключення споживачів, станом на зараз - усіх заживлено. Постраждалих немає.

Автор:

Миколаїв (1868) Миколаївська область (2393) обстріл (31630) Баштанський район (6) Миколаївський район (139) Дмитрівка (3)
Вова, а де твої оті фламінго? Знов сбрехало мурло воровите?
01.11.2025 08:40 Відповісти
Фламінго, то паперовий ЗЕпроект, ну, що б усі боялись. Це як отой січ: "https://youtu.be/eg9APgsBgEk?t=23 літаки летять, будемо всіх бамбіть".
01.11.2025 09:17 Відповісти
для перехвату балістики потрібні "петріот". 2-3 комплекси для Миколаїва не завадило б !!
01.11.2025 09:16 Відповісти
Так, але майже за сім років могли створити і свою систему ППО, наприклад як був проект ''Кільчень''. За ''великим крадівницство'' ''ефективним'' менеджерам не до систем ПРО, йдуть великі потоки допомоги з ЄС і їх потрібно направити в своє русло - в офшори.
01.11.2025 10:26 Відповісти
Порох свого часу попереджав, що будуть бомбити і треба робити ППО, ПРО. Ні, на часі було важливе велике крадівництво і усі програми безпеки були скасовано. Ба більше, військові льотчики почали масово звільнятись, бо скорочувались витрати на армію.
01.11.2025 11:30 Відповісти
 
 