У ПриватБанку був техзбій: клієнти не могли переказати кошти чи здійснити платежі (оновлено)
Зранку, 1 листопада 2025 року у ПриватБанку стався технічний збій. Зокрема, клієнти не можуть переказувати гроші чи здійснювати платежі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.
Що кажуть у банку?
"Переказ чи платіж не проходить? Ми все бачимо та уже лагодимо. Технічна команда працює, щоб якнайшвидше все відновити", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
Як згодом повідомили у пресцентрі фінустанови, перекази та платежі знову проходять безперебійно й у звичайному режимі.
Що передувало?
- "ПриватБанк" розглядає проєкти кредитування бізнесу на понад 20 мільярдів, у тому числі – в оборонці.
- "ПриватБанк" став лідером за темпами кредитування економіки: В банку розповіли про основні тренди ринку позик для бізнесу
