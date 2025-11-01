У ПриватБанку був техзбій: клієнти не могли переказати кошти чи здійснити платежі (оновлено)

Зранку, 1 листопада 2025 року у ПриватБанку стався технічний збій. Зокрема, клієнти не можуть переказувати гроші чи здійснювати платежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

Що кажуть у банку?

"Переказ чи платіж не проходить? Ми все бачимо та уже лагодимо. Технічна команда працює, щоб якнайшвидше все відновити", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

Як згодом повідомили у пресцентрі фінустанови, перекази та платежі знову проходять безперебійно й у звичайному режимі.

