В ПриватБанке был технический сбой: клиенты не могли перевести средства или осуществить платежи (обновлено)
Утром 1 ноября 2025 года в ПриватБанке произошел технический сбой. В частности, клиенты не могут переводить деньги или осуществлять платежи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.
Что говорят в банке?
"Перевод или платеж не проходит? Мы все видим и уже исправляем. Техническая команда работает, чтобы как можно скорее все восстановить", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
Как впоследствии сообщили в пресс-центре финучреждения, переводы и платежи снова проходят бесперебойно и в обычном режиме.
Что предшествовало?
- "ПриватБанк" рассматривает проекты кредитования бизнеса на более чем 20 миллиардов, в том числе – в оборонке.
- "ПриватБанк" стал лидером по темпам кредитования экономики: в банке рассказали об основных трендах рынка займов для бизнеса
