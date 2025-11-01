В ПриватБанке был технический сбой: клиенты не могли перевести средства или осуществить платежи (обновлено)

Утром 1 ноября 2025 года в ПриватБанке произошел технический сбой. В частности, клиенты не могут переводить деньги или осуществлять платежи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.

Что говорят в банке?

"Перевод или платеж не проходит? Мы все видим и уже исправляем. Техническая команда работает, чтобы как можно скорее все восстановить", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Как впоследствии сообщили в пресс-центре финучреждения, переводы и платежи снова проходят бесперебойно и в обычном режиме.

Что предшествовало?

"ПриватБанк" рассматривает проекты кредитования бизнеса на более чем 20 миллиардов, в том числе – в оборонке.

"ПриватБанк" стал лидером по темпам кредитования экономики: в банке рассказали об основных трендах рынка займов для бизнеса

