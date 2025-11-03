Публікував антиукраїнські відео та зривав прапори: у Польщі затримано стрімера, - ЗМІ. ВIДЕО
У Польщі затримали 44-річного активіста та стрімера Пйотра Н., більш відомого під псевдонімом Назар.
Про це повідомляють RMF24 та Onet, передає Цензор.НЕТ.
Йому висунуто низку звинувачень, зокрема у розпалюванні ненависті за національною та релігійною ознакою, погрозах, пропаганді насильства та поширенні символів, що підтримують російську агресію проти України.
Поліція зупинила чоловіка 31 жовтня. У його організмі виявили тетрагідроканабінол (ТГК) - активну речовину, що міститься в канабісі. Правоохоронці також підозрюють його у незаконному розголошенні персональних даних.
Скоєні злочини
За даними медіа, злочини, у яких підозрюють Пйотра Н., стосуються його дій минулого тижня. У неділю, 3 листопада, суд має обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Не виключено, що йому додатково інкримінують керування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.
Раніше чоловік заклеїв табличку з написом "Площа Вільної України" у Гдині, встановлену на знак солідарності з Україною, замінивши її наліпкою "Герої Гдині". На своїй Facebook-сторінці він регулярно публікував відео з видаленням української символіки з вулиць та поширював ролики з наругою над українським прапором.
У 1940 році Сралін знищив 40 тисяч польських полонених, з їхньої еліти, у трьох концтаборах смерті, а у 2010 році халатно-спрямований політ (у пащу полетіли Х-уйлу) Х-уйлом не був забезпечений безпекою (пробачайте за тавтологію) літака керівницта Польщі, яке загинуло.
Поляки чомусь зараз дуже швидко про ці події забули (мабуть, винний бидломарафон) і під час війни трапилися вже сотні ексцесів пов'язаних з неприязним ставлення до українців.
Але період "братерства" закінчився під впливом кацапської пропаганди, і гім.но з Польщі засмерділо з новою силою.
За допомогою кацапського ШІ все частіше зустрічаються із закритих акаунтів в соцмережах коменти польською на кшталт "це не росія нам ворог, це ви, українці"...
Я дуже сумніваюсь, що поляки відправлять своїх дружин будувати сім'ї з німцями, а самі будуть воювати з якимись бурятами. Цей сценарій хіба для українців.
Типо ми тут гуляємо, розважаємося, витрачаємо шалені гроші під час так званої війни, а вони такі дурні ще й допомогають нам... На єдиний коментар, що то міжнародний курорт і України потрібно заробляти гроші - відповіли, що він український бот.
Також у того блогера є відос про Білорусь. Які там чудові дороги, як там супермаркети ломляться від дешевих,якісних продуктів... І всі там в коментарях мастурбують на Білорусь та Лукашенка... Пишуть, що нам політики все брешуть, що Білорусь чудова країна а білоруси чудові люди. Хтось написав,що Білорусь, це вже та сама росія (один лайк). Йому відповіли - а з росією нам теж треба дружити(сім лайків). Хтось навіть написав, що нам потрібно створити союз - Польща, Білорусь,Литва Україна. Ви би бачили як там запалало від слова "Україна"....
Потім мені ютубі почав пропонувати відоси інших польських блогерів вже про росіян та москву... Коментарі в тому ж дусі...
На ботів не списуйте. Там до тих акаунтів, що я передивлявся нема до чого доколупатися ... І це я мовчу вже за Волинь та Бандеру...
Просто визнайте реальність.