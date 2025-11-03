Публікував антиукраїнські відео та зривав прапори: у Польщі затримано стрімера, - ЗМІ. ВIДЕО

У Польщі затримали 44-річного активіста та стрімера Пйотра Н., більш відомого під псевдонімом Назар.

Про це повідомляють RMF24 та Onet.

Йому висунуто низку звинувачень, зокрема у розпалюванні ненависті за національною та релігійною ознакою, погрозах, пропаганді насильства та поширенні символів, що підтримують російську агресію проти України.

Поліція зупинила чоловіка 31 жовтня. У його організмі виявили тетрагідроканабінол (ТГК) - активну речовину, що міститься в канабісі. Правоохоронці також підозрюють його у незаконному розголошенні персональних даних.

Скоєні злочини

За даними медіа, злочини, у яких підозрюють Пйотра Н., стосуються його дій минулого тижня. У неділю, 3 листопада, суд має обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Не виключено, що йому додатково інкримінують керування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.

Раніше чоловік заклеїв табличку з написом "Площа Вільної України" у Гдині, встановлену на знак солідарності з Україною, замінивши її наліпкою "Герої Гдині". На своїй Facebook-сторінці він регулярно публікував відео з видаленням української символіки з вулиць та поширював ролики з наругою над українським прапором.

