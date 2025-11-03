УКР
Антиукраїнська пропаганда в Польщі
Публікував антиукраїнські відео та зривав прапори: у Польщі затримано стрімера, - ЗМІ. ВIДЕО

У Польщі затримали антиукраїнського стрімера

У Польщі затримали 44-річного активіста та стрімера Пйотра Н., більш відомого під псевдонімом Назар.

Про це повідомляють RMF24 та Onet, передає Цензор.НЕТ.

Йому висунуто низку звинувачень, зокрема у розпалюванні ненависті за національною та релігійною ознакою, погрозах, пропаганді насильства та поширенні символів, що підтримують російську агресію проти України.

Поліція зупинила чоловіка 31 жовтня. У його організмі виявили тетрагідроканабінол (ТГК) - активну речовину, що міститься в канабісі. Правоохоронці також підозрюють його у незаконному розголошенні персональних даних.

Скоєні злочини

За даними медіа, злочини, у яких підозрюють Пйотра Н., стосуються його дій минулого тижня. У неділю, 3 листопада, суд має обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Не виключено, що йому додатково інкримінують керування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.

Раніше чоловік заклеїв табличку з написом "Площа Вільної України" у Гдині, встановлену на знак солідарності з Україною, замінивши її наліпкою "Герої Гдині". На своїй Facebook-сторінці він регулярно публікував відео з видаленням української символіки з вулиць та поширював ролики з наругою над українським прапором.

Польща (9145) Україна (6332) прапор (511)
поляки є різні - прорусняві ,як і українці - малороси ... а також є ті поляки ,хто розуміє шо таке московія , яка хоче вбити кожного українця ,тому шо це українець, так і поляка , просто тому шо це поляк ...🇵🇱 ❤️ 🇺🇦 ... розумний поляк , не схоче віддати свою хату , дружину та дітей ,московському буряту ...
03.11.2025 10:43 Відповісти
тому що вони систематично цим займають ся і грошей не шкодують, а у нас тільки на бидломарафєт.
03.11.2025 11:07 Відповісти
пацакам напрочуд легко вдалося посіяти ворожість до українців у польському суспільстві, загалом
03.11.2025 10:42 Відповісти
ну а якже заробити на мері джейн??
03.11.2025 10:34 Відповісти
шкода вчорашнього пса під польським прапором, що хезал тут на гілках видалили - хотілося б йому показати цю "новину"
03.11.2025 10:41 Відповісти
пацакам напрочуд легко вдалося посіяти ворожість до українців у польському суспільстві, загалом
03.11.2025 10:42 Відповісти
тому що вони систематично цим займають ся і грошей не шкодують, а у нас тільки на бидломарафєт.
03.11.2025 11:07 Відповісти
Ну то й що, пацаки цим систематично займалися споконвіку.
У 1940 році Сралін знищив 40 тисяч польських полонених, з їхньої еліти, у трьох концтаборах смерті, а у 2010 році халатно-спрямований політ (у пащу полетіли Х-уйлу) Х-уйлом не був забезпечений безпекою (пробачайте за тавтологію) літака керівницта Польщі, яке загинуло.
Поляки чомусь зараз дуже швидко про ці події забули (мабуть, винний бидломарафон) і під час війни трапилися вже сотні ексцесів пов'язаних з неприязним ставлення до українців.
03.11.2025 11:50 Відповісти
ворожість, нажаль, завжди була. Вона просто причаїлась і вщухла на деякий час після вторгнення.
Але період "братерства" закінчився під впливом кацапської пропаганди, і гім.но з Польщі засмерділо з новою силою.
За допомогою кацапського ШІ все частіше зустрічаються із закритих акаунтів в соцмережах коменти польською на кшталт "це не росія нам ворог, це ви, українці"...
показати весь коментар
03.11.2025 11:20 Відповісти
поляки є різні - прорусняві ,як і українці - малороси ... а також є ті поляки ,хто розуміє шо таке московія , яка хоче вбити кожного українця ,тому шо це українець, так і поляка , просто тому шо це поляк ...🇵🇱 ❤️ 🇺🇦 ... розумний поляк , не схоче віддати свою хату , дружину та дітей ,московському буряту ...
03.11.2025 10:43 Відповісти
Розумні поляки зробили вибір в 1999 та 2004.
Я дуже сумніваюсь, що поляки відправлять своїх дружин будувати сім'ї з німцями, а самі будуть воювати з якимись бурятами. Цей сценарій хіба для українців.
03.11.2025 11:10 Відповісти
українці теж зробили свій вибір 1991роц... але Захід зробив свій вибір теж ...весь цей час ,вони намагалися примусити Україну залишитися під московією ,замість того шоб прийняти українську страшенно багату землю до себе ,та стати сильним Заходом ...і це страшна помилка , яка дає можливість, прийти війною в західну хату московії , , тим більше , шо в цьому зацікавлені головні геополітичні сратєгі ,сі та трамп ...ви уявляєте ,шо окуповані українці ,чарез 5 років прийдуть примусово воювати в НАТО , тому шо дебільна Європа , добровільно віддала цей людський потенціал Азії ...
03.11.2025 11:30 Відповісти
В Польщі зараз антиукраїнська істерия набирає неабияких обертів... Вчора на ютубі дивився відео одного польського блогера про Буковель. Ну начебто відос як відос але коментарі...
Типо ми тут гуляємо, розважаємося, витрачаємо шалені гроші під час так званої війни, а вони такі дурні ще й допомогають нам... На єдиний коментар, що то міжнародний курорт і України потрібно заробляти гроші - відповіли, що він український бот.
Також у того блогера є відос про Білорусь. Які там чудові дороги, як там супермаркети ломляться від дешевих,якісних продуктів... І всі там в коментарях мастурбують на Білорусь та Лукашенка... Пишуть, що нам політики все брешуть, що Білорусь чудова країна а білоруси чудові люди. Хтось написав,що Білорусь, це вже та сама росія (один лайк). Йому відповіли - а з росією нам теж треба дружити(сім лайків). Хтось навіть написав, що нам потрібно створити союз - Польща, Білорусь,Литва Україна. Ви би бачили як там запалало від слова "Україна"....
Потім мені ютубі почав пропонувати відоси інших польських блогерів вже про росіян та москву... Коментарі в тому ж дусі...
На ботів не списуйте. Там до тих акаунтів, що я передивлявся нема до чого доколупатися ... І це я мовчу вже за Волинь та Бандеру...
Просто визнайте реальність.
03.11.2025 11:31 Відповісти
так я розумію ...шкода , як шо поляків виявиться така сама українська більшисть 73 %...
03.11.2025 11:39 Відповісти
так, то є курва, курва!
03.11.2025 11:28 Відповісти
 
 