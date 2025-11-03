"Безодня вульгарності": Італія викликала російського посла через образливі заяви Захарової
Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла Алєксєя Парамонова для офіційної догани після коментарів речниці МЗС РФ Марії Захарової про обвал частини середньовічної вежі Конті в центрі Рима.
Захарова раніше пов’язала інцидент із підтримкою Італією України, заявивши: "Доки уряд Італії продовжуватиме витрачати гроші платників податків на війну, країна - від економіки до її веж - занепаде".
В італійському МЗС різко відреагували на слова Захарової, назвавши їх "брудними й тривожними" та заявивши, що вони "підтверджують безодню вульгарності, у яку занурилося російське керівництво".
"Ніхто в Італії, абсолютно ніхто, ніколи не подумає радіти чи спекулювати на трагедії, в якій ми перебуваємо. Італія завжди висловлюватиме солідарність і дружбу тим, хто перебуває в скрутному становищі", - зазначили у МЗС.
Раніше ми писали, що Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні.
Стосовно ж можливого надання Києву систем Patriot, Італія заявила, що вже використала всі можливості для підтримки України, не послаблюючи власну оборону.
