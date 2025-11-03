УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7116 відвідувачів онлайн
Новини Підтримка України Італією
2 990 8

"Безодня вульгарності": Італія викликала російського посла через образливі заяви Захарової

МЗС Італії засудило слова Захарової про обвал вежі в Римі

Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла Алєксєя Парамонова для офіційної догани після коментарів речниці МЗС РФ Марії Захарової про обвал частини середньовічної вежі Конті в центрі Рима. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство ANSA.

Захарова раніше пов’язала інцидент із підтримкою Італією України, заявивши: "Доки уряд Італії продовжуватиме витрачати гроші платників податків на війну, країна - від економіки до її веж - занепаде".

В італійському МЗС різко відреагували на слова Захарової, назвавши їх "брудними й тривожними" та заявивши, що вони "підтверджують безодню вульгарності, у яку занурилося російське керівництво".

"Ніхто в Італії, абсолютно ніхто, ніколи не подумає радіти чи спекулювати на трагедії, в якій ми перебуваємо. Італія завжди висловлюватиме солідарність і дружбу тим, хто перебуває в скрутному становищі", - зазначили у МЗС.

Раніше ми писали, що Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні.

Стосовно ж можливого надання Києву систем Patriot, Італія заявила, що вже використала всі можливості для підтримки України, не послаблюючи власну оборону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Італія (1641) посольство рф (336) Захарова Марія (367)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
захарова - вульва вульгарна...
вульгаріс..
показати весь коментар
03.11.2025 22:19 Відповісти
"безодня вульгарності"

елегантно !
браво бравісімо МЗС Італії!

.
показати весь коментар
03.11.2025 22:26 Відповісти
Курва після змагання з медведом хто кого переп"є
показати весь коментар
03.11.2025 22:29 Відповісти
медведику стопки мало,а дві вже багато...
показати весь коментар
03.11.2025 22:43 Відповісти
захарова ,це класична руснява pezza di merda...італійці , ось насправді "руская женщіна "...
показати весь коментар
03.11.2025 22:38 Відповісти
захерова-це суцільний шмат гівна..
показати весь коментар
03.11.2025 22:48 Відповісти
Якщо у заяві Захарової замінити "Італія" на "Раша", то буде стовідсоткова відповідність.
показати весь коментар
03.11.2025 22:55 Відповісти
 
 