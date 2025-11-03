Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні, — міністр оборони Крозетто

Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні, заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Ймовірно, так, ми підготуємо новий пакет, який я незабаром представлю в тому ж форматі, що й інші пакети", — сказав Крозетто.

За його словами, це буде вже 12-й пакет допомоги Україні від італійського уряду.

Міністр також прокоментував питання можливого надання систем Patriot, зазначивши, що їх передає Німеччина, а Італія вже використала всі можливості для підтримки України, не послаблюючи власну оборону.

"Ми надіслали все, що мали — допомога є секретною — не послаблюючи італійську оборону більше, ніж вона вже є", — додав Крозетто.

