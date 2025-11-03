Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, - министр обороны Крозетто

Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"Что касается Украины, наша позиция не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву всем, чем можем. Вероятно, да, мы подготовим новый пакет, который я вскоре представлю в том же формате, что и другие пакеты", - сказал Крозетто.

По его словам, это будет уже 12-й пакет помощи Украине от итальянского правительства.

Министр также прокомментировал вопрос возможного предоставления систем Patriot, отметив, что их передает Германия, а Италия уже использовала все возможности для поддержки Украины, не ослабляя собственную оборону.

"Мы отправили все, что имели — помощь является секретной — не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже есть", — добавил Крозетто.

