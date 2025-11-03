РУС
Новости Поддержка Украины Италией
3 564 8

"Бездна вульгарности": Италия вызвала российского посла из-за оскорбительных заявлений Захаровой

МИД Италии осудил слова Захаровой об обрушении башни в Риме

Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла Алексея Парамонова для официального выговора после комментариев пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой об обрушении части средневековой башни Конти в центре Рима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство ANSA.

Захарова ранее связала инцидент с поддержкой Италией Украины, заявив: "Пока правительство Италии будет продолжать тратить деньги налогоплательщиков на войну, страна - от экономики до ее башен - придет в упадок".

В итальянском МИД резко отреагировали на слова Захаровой, назвав их "грязными и тревожными" и заявив, что они "подтверждают бездну вульгарности, в которую погрузилось российское руководство".

"Никто в Италии, абсолютно никто, никогда не подумает радоваться или спекулировать на трагедии, в которой мы находимся. Италия всегда будет выражать солидарность и дружбу тем, кто находится в затруднительном положении", - отметили в МИД.

Ранее мы писали, что Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине.

Что касается возможного предоставления Киеву систем Patriot, Италия заявила, что уже использовала все возможности для поддержки Украины, не ослабляя собственную оборону.

Автор: 

Италия (1704) посольство РФ (456) Захарова Мария (387)
захарова - вульва вульгарна...
вульгаріс..
03.11.2025 22:19 Ответить
"безодня вульгарності"

елегантно !
браво бравісімо МЗС Італії!

.
03.11.2025 22:26 Ответить
Курва після змагання з медведом хто кого переп"є
03.11.2025 22:29 Ответить
медведику стопки мало,а дві вже багато...
03.11.2025 22:43 Ответить
захарова ,це класична руснява pezza di merda...італійці , ось насправді "руская женщіна "...
03.11.2025 22:38 Ответить
захерова-це суцільний шмат гівна..
03.11.2025 22:48 Ответить
Якщо у заяві Захарової замінити "Італія" на "Раша", то буде стовідсоткова відповідність.
03.11.2025 22:55 Ответить
 
 