"Бездна вульгарности": Италия вызвала российского посла из-за оскорбительных заявлений Захаровой
Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла Алексея Парамонова для официального выговора после комментариев пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой об обрушении части средневековой башни Конти в центре Рима.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство ANSA.
Захарова ранее связала инцидент с поддержкой Италией Украины, заявив: "Пока правительство Италии будет продолжать тратить деньги налогоплательщиков на войну, страна - от экономики до ее башен - придет в упадок".
В итальянском МИД резко отреагировали на слова Захаровой, назвав их "грязными и тревожными" и заявив, что они "подтверждают бездну вульгарности, в которую погрузилось российское руководство".
"Никто в Италии, абсолютно никто, никогда не подумает радоваться или спекулировать на трагедии, в которой мы находимся. Италия всегда будет выражать солидарность и дружбу тем, кто находится в затруднительном положении", - отметили в МИД.
Ранее мы писали, что Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине.
Что касается возможного предоставления Киеву систем Patriot, Италия заявила, что уже использовала все возможности для поддержки Украины, не ослабляя собственную оборону.
