Із 1 січня 2026 року виплата за народження дитини становитиме 50 тис. грн: Рада ухвалила закон
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13532, який передбачає збільшення розміру державної допомоги при народженні дитини.
Рішення підтримали 294 нардепи.
Виплати, передбачені законопроєктом
- 50 000 грн при народженні дитини;
- допомога вагітним, які не мають страхування;
- до 1 року: 7 000 грн щомісячної підтримки для догляду (10 500 грн/міс для дитини з інвалідністю);
- програма "єЯсла" (1-3 років) для батьків, що виходять на роботу: 8000 грн на місяць, які можна витратити на оплату дитсадка, гуртків та інших послуг з догляду (для дитини з інвалідністю - 12 тис. грн/міс);
- "пакунок школяра": 5 000 грн (одноразово для учнів 1-го класу);
- допомога при вагітності та пологах для жінок без офіційного працевлаштування - 7 000 грн (виплата за 70 днів до пологів);
- "пакунок малюка" надаватимуть як і раніше: або у натуральній формі або грошовою компенсацією.
"Закон створює умови для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження", - зазначили у парламенті.
