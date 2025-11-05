2 170 18

Із 1 січня 2026 року виплата за народження дитини становитиме 50 тис. грн: Рада ухвалила закон

Виплати за народження дитини зростуть. Що відомо?

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13532, який передбачає збільшення розміру державної допомоги при народженні дитини.

Рішення підтримали 294 нардепи.

Виплати, передбачені законопроєктом

  • 50 000 грн при народженні дитини;
  • допомога вагітним, які не мають страхування;
  • до 1 року: 7 000 грн щомісячної підтримки для догляду (10 500 грн/міс для дитини з інвалідністю);
  • програма "єЯсла" (1-3 років) для батьків, що виходять на роботу: 8000 грн на місяць, які можна витратити на оплату дитсадка, гуртків та інших послуг з догляду (для дитини з інвалідністю - 12 тис. грн/міс);
  • "пакунок школяра": 5 000 грн (одноразово для учнів 1-го класу);
  • допомога при вагітності та пологах для жінок без офіційного працевлаштування - 7 000 грн (виплата за 70 днів до пологів);
  • "пакунок малюка" надаватимуть як і раніше: або у натуральній формі або грошовою компенсацією.

"Закон створює умови для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження", - зазначили у парламенті.

а звідки гроші??знов населення грабувати будуть?...
05.11.2025 13:32 Відповісти
Я бьі трёх нараділ. З інтервалом в три роки. На жаль не жінка
05.11.2025 13:35 Відповісти
Буде стимул для неблагополучних алкашів з наркоманами плодитись та знущатись з дітей, поки їх не вилучать соцслужби (у кращому випадку).
05.11.2025 13:42 Відповісти
Ви суддя?
05.11.2025 13:48 Відповісти
Вони БІДНЕНЬКИ працюють не покладаючи грошей в руки ......

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%96&oq=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAgBEAAYDRgeMgYIABBFGDkyCAgBEAAYDRgeMggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yCAgEEAAYFhgeMgoIBRAAGKIEGIkFMgoIBhAAGIAEGKIEMgcIBxAAGO8FMgcICBAAGO8F0gEINDQwN2owajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 корупція в суді
05.11.2025 13:56 Відповісти
А ці ідіоти знають що таке гіперінфляція?
05.11.2025 13:48 Відповісти
У єврах треба розраховувати, а то з гривнею скоро може бути як з купонами у 90х, з таким керуванням.
05.11.2025 13:50 Відповісти
Рожати будуть від кацапив, німців чи бангладешців?
05.11.2025 13:53 Відповісти
За локацією
05.11.2025 13:57 Відповісти
Нада людішек.
Чого ж вони не рожають?
Мабуть, відсутність сталевої незламності та потужної стійкості.

Зашевелилися як рак свиснув
05.11.2025 13:56 Відповісти
Це калька з американської допомоги для новонароджених.Там негритянка на протязі п"ятнадцяти років може народжувати п"ять дітей від різних батьків і за їх рахунок весело жити,маючи майже безкоштовне мешкання,одяг,їжу,гроші на крек і пиво і так далі.Що з тими дітьми далі - може подивитись кожен хто відвідає Бронкс у Нью-Йорку.Там раніше був Гарлем,а зараз весь північний Манхаттан чорний,на півдні трохи білий від китайців...Я до того,що забезпеченим сім"ям та допомога не надто потрібна,вони якщо запланують мати велику родину то зроблять то без держави,а от несоціальним елементам,напівбомжам та циганам це просто лишній заробок...І тільки...
05.11.2025 13:59 Відповісти
А хіба раніше такого не було? Ті ж самі 50 тис. грн., тільки долар був значно дешевше.
05.11.2025 14:11 Відповісти
Вже веселі картинки гуляють інтернетами... 😂
05.11.2025 14:40 Відповісти
піздно(с) ..усі роми вже у хранціях рожають
05.11.2025 14:46 Відповісти
А який сенс зараз народжувати? Ситуація геть нестабільна як у фінансовому, так і в безпековому плані. А те що пропонують, то таке, на підгузки + одяг вистачить. На дитину йде багато витрат: одяг, їжа, школа, а потім треба ще якусь освіту дати, і бажано вищу. А якщо чоловік в ЗСУ, а вдома 1+ дітей, і допомоги з доглядом немає. То як жінці бути? Чоловіка точно ніхто не відпустить для допомоги за доглядом. Навіть забрали можливість звільнення тим у кого дитина інвалід до 18-ти, зате на відстрочку залишили. То який сенс народжувати?
05.11.2025 15:58 Відповісти
11.11.2025 16:35 Відповісти
 
 