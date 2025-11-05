С 1 января 2026 года выплата за рождение ребенка составит 50 тыс. грн: Рада приняла закон
Верховная Рада приняла законопроект №13532, который предусматривает увеличение размера государственной помощи при рождении ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 294 нардепа.
Выплаты, предусмотренные законопроектом
- 50 000 грн при рождении ребенка;
- помощь беременным, не имеющим страховки;
- до 1 года: 7 000 грн ежемесячной поддержки для ухода (10 500 грн/мес для ребенка с инвалидностью);
- программа "єЯсла" (1-3 года) для родителей, выходящих на работу: 8000 грн в месяц, которые можно потратить на оплату детского сада, кружков и других услуг по уходу (для ребенка с инвалидностью - 12 тыс. грн/мес);
- "пакет школьника": 5 000 грн (единовременно для учеников 1-го класса);
- помощь при беременности и родах для женщин без официального трудоустройства - 7 000 грн (выплата за 70 дней до родов);
- "пакет малыша" будут предоставлять по-прежнему: либо в натуральной форме, либо денежной компенсацией.
"Закон создает условия для повышения уровня рождаемости, совмещения отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения", - отметили в парламенте.
Чого ж вони не рожають?
Мабуть, відсутність сталевої незламності та потужної стійкості.
Зашевелилися як рак свиснув