С 1 января 2026 года выплата за рождение ребенка составит 50 тыс. грн: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла законопроект №13532, который предусматривает увеличение размера государственной помощи при рождении ребенка.

Решение поддержали 294 нардепа.

Выплаты, предусмотренные законопроектом

50 000 грн при рождении ребенка;

помощь беременным, не имеющим страховки;

до 1 года: 7 000 грн ежемесячной поддержки для ухода (10 500 грн/мес для ребенка с инвалидностью);

программа "єЯсла" (1-3 года) для родителей, выходящих на работу: 8000 грн в месяц, которые можно потратить на оплату детского сада, кружков и других услуг по уходу (для ребенка с инвалидностью - 12 тыс. грн/мес);

"пакет школьника": 5 000 грн (единовременно для учеников 1-го класса);

помощь при беременности и родах для женщин без официального трудоустройства - 7 000 грн (выплата за 70 дней до родов);

"пакет малыша" будут предоставлять по-прежнему: либо в натуральной форме, либо денежной компенсацией.

"Закон создает условия для повышения уровня рождаемости, совмещения отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения", - отметили в парламенте.

