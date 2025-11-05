РУС
Новости Выплаты за рождение ребенка
968 13

С 1 января 2026 года выплата за рождение ребенка составит 50 тыс. грн: Рада приняла закон

Выплаты за рождение ребенка вырастут. Что известно?

Верховная Рада приняла законопроект №13532, который предусматривает увеличение размера государственной помощи при рождении ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 294 нардепа.

Читайте также: "Зимняя поддержка": Анонсированная Зеленским программа обойдется госбюджету минимум в 14 миллиардов

Выплаты, предусмотренные законопроектом

  • 50 000 грн при рождении ребенка;
  • помощь беременным, не имеющим страховки;
  • до 1 года: 7 000 грн ежемесячной поддержки для ухода (10 500 грн/мес для ребенка с инвалидностью);
  • программа "єЯсла" (1-3 года) для родителей, выходящих на работу: 8000 грн в месяц, которые можно потратить на оплату детского сада, кружков и других услуг по уходу (для ребенка с инвалидностью - 12 тыс. грн/мес);
  • "пакет школьника": 5 000 грн (единовременно для учеников 1-го класса);
  • помощь при беременности и родах для женщин без официального трудоустройства - 7 000 грн (выплата за 70 дней до родов);
  • "пакет малыша" будут предоставлять по-прежнему: либо в натуральной форме, либо денежной компенсацией.

"Закон создает условия для повышения уровня рождаемости, совмещения отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения", - отметили в парламенте.

Топ комментарии
+1
Я бьі трёх нараділ. З інтервалом в три роки. На жаль не жінка
показать весь комментарий
05.11.2025 13:35 Ответить
+1
Буде стимул для неблагополучних алкашів з наркоманами плодитись та знущатись з дітей, поки їх не вилучать соцслужби (у кращому випадку).
показать весь комментарий
05.11.2025 13:42 Ответить
+1
У єврах треба розраховувати, а то з гривнею скоро може бути як з купонами у 90х, з таким керуванням.
показать весь комментарий
05.11.2025 13:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а звідки гроші??знов населення грабувати будуть?...
показать весь комментарий
05.11.2025 13:32 Ответить
Буде стимул для неблагополучних алкашів з наркоманами плодитись та знущатись з дітей, поки їх не вилучать соцслужби (у кращому випадку).
показать весь комментарий
05.11.2025 13:42 Ответить
А ці ідіоти знають що таке гіперінфляція?
показать весь комментарий
05.11.2025 13:48 Ответить
Рожати будуть від кацапив, німців чи бангладешців?
показать весь комментарий
05.11.2025 13:53 Ответить
За локацією
показать весь комментарий
05.11.2025 13:57 Ответить
Нада людішек.
Чого ж вони не рожають?
Мабуть, відсутність сталевої незламності та потужної стійкості.

Зашевелилися як рак свиснув
показать весь комментарий
05.11.2025 13:56 Ответить
Це калька з американської допомоги для новонароджених.Там негритянка на протязі п"ятнадцяти років може народжувати п"ять дітей від різних батьків і за їх рахунок весело жити,маючи майже безкоштовне мешкання,одяг,їжу,гроші на крек і пиво і так далі.Що з тими дітьми далі - може подивитись кожен хто відвідає Бронкс у Нью-Йорку.Там раніше був Гарлем,а зараз весь північний Манхаттан чорний,на півдні трохи білий від китайців...Я до того,що забезпеченим сім"ям та допомога не надто потрібна,вони якщо запланують мати велику родину то зроблять то без держави,а от несоціальним елементам,напівбомжам та циганам це просто лишній заробок...І тільки...
показать весь комментарий
05.11.2025 13:59 Ответить
А хіба раніше такого не було? Ті ж самі 50 тис. грн., тільки долар був значно дешевше.
показать весь комментарий
05.11.2025 14:11 Ответить
 
 