Унаслідок ударів РФ зафіксовані нові знеструмлення на Харківщині та Чернігівщині, - "Укренерго"
"Укренерго" повідомило про відключення світла на Харківщині та Чернігівщині, а також про обмеження споживання по всій Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго".
"Через удари ворога по енергетичній інфраструктурі - на ранок є нові знеструмлення у кількох областях. Зокрема - на Харківщині та Чернігівщині. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються там, де це вже дозволяють безпекові умови", - зазначили в компанії.
Через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 08:00 до 22:00.
Зниження споживання електроенергії
За даними "Укренерго", споживання електроенергії залишається стабільно високим і не відрізняється від показників попередньої доби. Добовий максимум 5 листопада був на 4,3% нижчим, ніж днем раніше. Через наслідки російських атак і низьку ефективність сонячних електростанцій українців закликають ощадливо користуватися електроенергією.
