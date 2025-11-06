Унаслідок ударів РФ зафіксовані нові знеструмлення на Харківщині та Чернігівщині, - "Укренерго"

"Укренерго" повідомило про відключення світла на Харківщині та Чернігівщині, а також про обмеження споживання по всій Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго".

"Через удари ворога по енергетичній інфраструктурі - на ранок є нові знеструмлення у кількох областях. Зокрема - на Харківщині та Чернігівщині. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються там, де це вже дозволяють безпекові умови", - зазначили в компанії.

Через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 08:00 до 22:00.

Зниження споживання електроенергії

За даними "Укренерго", споживання електроенергії залишається стабільно високим і не відрізняється від показників попередньої доби. Добовий максимум 5 листопада був на 4,3% нижчим, ніж днем раніше. Через наслідки російських атак і низьку ефективність сонячних електростанцій українців закликають ощадливо користуватися електроенергією.

