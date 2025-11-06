РУС
В результате ударов РФ зафиксированы новые отключения электроэнергии в Харьковской и Черниговской областях, - "Укрэнерго"

"Укрэнерго" сообщило об отключении света в Харьковской и Черниговской областях, а также об ограничении потребления по всей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго".

"Из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре - утром есть новые отключения электроэнергии в нескольких областях. В частности - в Харьковской и Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся там, где это уже позволяют условия безопасности", - отметили в компании.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме сегодня во всех регионах действуют графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса с 08:00 до 22:00.

Снижение потребления электроэнергии

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии остается стабильно высоким и не отличается от показателей предыдущих суток. Суточный максимум 5 ноября был на 4,3% ниже, чем днем ранее. Из-за последствий российских атак и низкой эффективности солнечных электростанций украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией.

