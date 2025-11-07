Один із ключових нафтохімічних заводів РФ атаковано у Башкортостані, - ГУР
Українські розвідники атакували нафтохімічний завод у республіці Башкортостан.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
6 листопада далекобійним дроном уражено Стерлітамакський нафтохімічний завод, який є одним із ключових підприємств нафтохімпрому Росії.
Що там виготовляють?
Завод виготовляє продукцію для потреб російської армії та військово-промислового комплексу, зокрема - іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.
Наслідки
Внаслідок удару виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу - присадки до авіаційного пального.
