Один із ключових нафтохімічних заводів РФ атаковано у Башкортостані, - ГУР

Українські розвідники атакували нафтохімічний завод у республіці Башкортостан.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

6 листопада далекобійним дроном уражено Стерлітамакський нафтохімічний завод, який є одним із ключових підприємств нафтохімпрому Росії.

Що там виготовляють?

Завод виготовляє продукцію для потреб російської армії та військово-промислового комплексу, зокрема - іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.

Наслідки

Внаслідок удару виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу - присадки до авіаційного пального.

Слава ЗСУ!
07.11.2025 13:17 Відповісти
По підстанціям треба бити, які забезпечують видобувні установки. Якщо їх вивести з ладу на 1-3 дні, то нафта всередині загусне і якщо запустити знову воно вибухає. Тобто вибивши підстанції та ЛЕП тощо. - Забезпечення електрикою видобутку, то установки можна вивести назавжди. Росія потім не зможе відновити видобуток всіх установок якi обслуговувались.
07.11.2025 13:34 Відповісти
07.11.2025 14:05 Відповісти
 
 