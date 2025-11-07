Один из ключевых нефтехимических заводов РФ атакован в Башкортостане, - ГУР

Украинские разведчики атаковали нефтехимический завод в республике Башкортостан.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

6 ноября дальнобойным дроном поражен Стерлитамакский нефтехимический завод, который является одним из ключевых предприятий нефтехимпрома России.

Что там производят?

Завод производит продукцию для нужд российской армии и военно-промышленного комплекса, в частности - ионол, авиационный бензин, синтетические полимеры.

Последствия

В результате удара возник пожар на территории цеха по производству агидола - присадки к авиационному топливу.

