Новости Атака дронов на регионы РФ
Один из ключевых нефтехимических заводов РФ атакован в Башкортостане, - ГУР

Удар по нефтехимическому заводу в Башкортостане. Что известно о последствиях?

Украинские разведчики атаковали нефтехимический завод в республике Башкортостан.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

6 ноября дальнобойным дроном поражен Стерлитамакский нефтехимический завод, который является одним из ключевых предприятий нефтехимпрома России.

Что там производят?

Завод производит продукцию для нужд российской армии и военно-промышленного комплекса, в частности - ионол, авиационный бензин, синтетические полимеры.

Последствия

В результате удара возник пожар на территории цеха по производству агидола - присадки к авиационному топливу.

Слава ЗСУ!
07.11.2025 13:17 Ответить
По підстанціям треба бити, які забезпечують видобувні установки. Якщо їх вивести з ладу на 1-3 дні, то нафта всередині загусне і якщо запустити знову воно вибухає. Тобто вибивши підстанції та ЛЕП тощо. - Забезпечення електрикою видобутку, то установки можна вивести назавжди. Росія потім не зможе відновити видобуток всіх установок якi обслуговувались.
07.11.2025 13:34 Ответить
Та тут така справа, ніяк рожеву фарбу для фуфломінго не підвезуть, а тка би найвеличніший огого
07.11.2025 14:05 Ответить
 
 