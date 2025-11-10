На Сумщині - понад 60 обстрілів за добу: поранено двох людей
Протягом доби, з ранку 9 листопада до ранку 10 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 28 населених пунктах в 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Обстріли та руйнування
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ:
- понад 10 ударів КАБ;
- до 10 скидань ВОГ з БпЛА;
- 25 ударів РСЗВ;
- понад 10 ударів БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові будівлі;
- у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові будівлі;
- у Роменській громаді пошкоджено складські приміщення, багатоквартирні будинки, приватні житлові будинки, вантажний автомобіль;
- у Середино-Будській громаді зруйновано приватне домоволодіння;
- у Краснопільській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, нежитлові приміщення;
- у Конотопській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
Поранені серед цивільних
У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранення отримала 45-річна жінка.
У Краснопільській громаді через удар БпЛА поранено 89-річну жінку.
