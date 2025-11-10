На Сумщині - понад 60 обстрілів за добу: поранено двох людей

Обстріл за 10 листопада Сумської області

Протягом доби, з ранку 9 листопада до ранку 10 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 28 населених пунктах в 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Обстріли та руйнування

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ: 

  • понад 10 ударів КАБ;
  • до 10 скидань ВОГ з БпЛА;
  • 25 ударів РСЗВ;
  • понад 10 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові будівлі;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові будівлі;
  • у Роменській громаді пошкоджено складські приміщення, багатоквартирні будинки, приватні житлові будинки, вантажний автомобіль;
  • у Середино-Будській громаді зруйновано приватне домоволодіння;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, нежитлові приміщення;
  • у Конотопській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Поранені серед цивільних

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранення отримала 45-річна жінка.

У Краснопільській громаді через удар БпЛА поранено 89-річну жінку.

