На Сумщині - понад 60 обстрілів за добу: поранено двох людей

Протягом доби, з ранку 9 листопада до ранку 10 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 28 населених пунктах в 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Обстріли та руйнування

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ:

понад 10 ударів КАБ;

до 10 скидань ВОГ з БпЛА;

25 ударів РСЗВ;

понад 10 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові будівлі;

у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові будівлі;

у Роменській громаді пошкоджено складські приміщення, багатоквартирні будинки, приватні житлові будинки, вантажний автомобіль;

у Середино-Будській громаді зруйновано приватне домоволодіння;

у Краснопільській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, нежитлові приміщення;

у Конотопській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Поранені серед цивільних

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранення отримала 45-річна жінка.

У Краснопільській громаді через удар БпЛА поранено 89-річну жінку.

