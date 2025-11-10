Головний постачальник танків для армії Росії почав масово звільняти співробітників

Найбільший у Росії виробник залізничних вагонів, а також головний постачальник танків для армії – "Уралвагонзавод" – запускає масштабну хвилю скорочень штату.

Як пише The Moscow Times, до лютого 2026 року буде звільнено 10% працівників заводу, також підприємство відмовиться від найму нових працівників. Для низки підрозділів масштаб скорочень становитиме до 50% від їх штатної чисельності.

Скорочення, зважаючи на все, торкнуться цивільного дивізіону "Уралвагонзаводу". Із початку жовтня його вже перевели на 4-денний робочий тиждень, посилаючись на різке падіння попиту на рухомий залізничний склад.

За даними Росстату, на вересень виробництво пасажирських залізничних вагонів у Росії обвалилося практично вдвічі, вантажних – на 28%, а трамвайних – на 26%.

Головний цивільний замовник заводу – оператор російських залізниць, компанія РЖД – пустив "під ніж" бюджет на вагони та локомотиви через різке погіршення фінансового стану. Компанія вперше з 2020 року стала збитковою. Так, за січень-вересень 2025 року РЖД втратила 4,4 млрд руб. проти прибутку в 44 млрд руб. за аналогічний період роком раніше, а до того – на третину скоротила інвестпрограму, з 1,3 трлн руб. до 850 млрд руб.

Стан компаній у Росії

Як повідомлялося, найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту. Щонайменше шість компаній у гірничодобувному, транспортному секторі та транспортному машинобудуванні РФ, серед яких великі промислові гіганти, скоротили робочий тиждень, щоб зменшити витрати на робочу силу, не звільняючи співробітників.

Згодом міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков заявив, що найбільші російські компанії можуть зіткнутися з фінансовими складнощами, а можливості держави щодо підтримки їхніх проєктів значною мірою вичерпані.

Перед тим стало відомо, що провідні російські держхолдинги очолили рейтинг компаній Росії із найбільшим боргом за підсумками 2024 року.

До того повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Кожна шоста з них – 13 із 78 – перестала справлятися з борговим навантаженням.