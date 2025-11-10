114 0
В Сумской области - более 60 обстрелов в сутки: ранены два человека
В течение суток, с утра 9 ноября до утра 10 ноября 2025 года, российские войска осуществили более 60 обстрелов по 28 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Обстрелы и разрушения
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывание ВОГ с БПЛА, РСЗО:
- более 10 ударов КАБ;
- до 10 сбрасываний ВОГ с БПЛА;
- 25 ударов РСЗО;
- более 10 ударов БПЛА.
Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Шосткинской громаде повреждены нежилые здания;
- в Сумской громаде повреждены частные жилые дома, нежилые здания;
- в Роменской громаде повреждены складские помещения, многоквартирные дома, частные жилые дома, грузовой автомобиль;
- в Середино-Будской громаде разрушено частное домовладение;
- в Краснопольской громаде поврежден многоквартирный дом, частный дом, нежилые помещения;
- в Конотопской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Раненые среди гражданских
В Великописаревской громаде в результате удара вражеского дрона ранения получила 45-летняя женщина.
В Краснопольской громаде в результате удара БПЛА ранена 89-летняя женщина.
