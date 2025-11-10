В Сумской области - более 60 обстрелов в сутки: ранены два человека

В течение суток, с утра 9 ноября до утра 10 ноября 2025 года, российские войска осуществили более 60 обстрелов по 28 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Обстрелы и разрушения

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывание ВОГ с БПЛА, РСЗО:

более 10 ударов КАБ;

до 10 сбрасываний ВОГ с БПЛА;

25 ударов РСЗО;

более 10 ударов БПЛА.

Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 152 160 человек (+1 090 за сутки), 11 342 танка, 34 349 артсистем, 23 552 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Шосткинской громаде повреждены нежилые здания;

в Сумской громаде повреждены частные жилые дома, нежилые здания;

в Роменской громаде повреждены складские помещения, многоквартирные дома, частные жилые дома, грузовой автомобиль;

в Середино-Будской громаде разрушено частное домовладение;

в Краснопольской громаде поврежден многоквартирный дом, частный дом, нежилые помещения;

в Конотопской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Раненые среди гражданских

В Великописаревской громаде в результате удара вражеского дрона ранения получила 45-летняя женщина.

В Краснопольской громаде в результате удара БПЛА ранена 89-летняя женщина.

Читайте также: Главный поставщик танков для армии России начал массово увольнять сотрудников