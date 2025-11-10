Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 152 160 человек (+1 090 за сутки), 11 342 танка, 34 349 артсистем, 23 552 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 152 160 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 152 160 (+1 090) человек

танков – 11 342 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 23 552 (+7) ед.

артиллерийских систем – 34 349 (+9) ед.

РСЗО – 1 538 (+0) ед.

средства ПВО – 1 239 (+0) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 425 (+57) ед.

крылатые ракеты – 3 926 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 66 957 (+77) ед.

специальная техника – 3 993 (+0) ед.

Уничтожение российского флота

В течение 2022–2025 годов российский Черноморский флот понес серию громких потерь и ударов по ключевым кораблям и базам. За это время украинские силы неоднократно поражали вражеские суда, склады и ремонтную инфраструктуру, существенно ограничив возможности флота РФ в Черном море и подорвав его боевой потенциал. Новые факты и анализ событий свидетельствуют: морская война стала одним из самых динамичных и инновационных направлений противостояния.

2022

Апрель 2022 — крейсер "Москва": флагман Черноморского флота получил попадание (Украина сообщала о ракетах Р-360 "Нептун") и затонул в море. Это была самая громкая корабельная потеря в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Весна–лето 2022 — атаки на малые корабли и позиции флота: использование дронов (авиационных и ударных БПЛА) против патрульных катеров, удары по портам и верфям — началось системное поражение логистики и ремонтных мощностей в Крыму и на побережье. Часть малых единиц была повреждена или выведена из строя.

2023

Дальнейшие удары по верфям и кораблям в Крыму и оккупированных портах: зафиксированы повреждения корветов и десантных кораблей, удары по корабельным базам (включая Севастополь). В декабре 2023 года — удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск" (по сообщениям, был сильно поврежден/уничтожен). В целом 2023 год показал, что российское присутствие в районах Азово-Черноморского побережья подвергается регулярным ударам.

2024

Широкое применение морских беспилотников (USV): Украина начала более успешно использовать малые ударные морские дроны (например, MAGURA V5) для поражения крупных десантных кораблей и буксиров — зафиксированы случаи повреждений и затопления таких кораблей (в частности, сообщения о поражении и затоплении "Цезарь Куников", "Ивановец" и др.). Это изменило риски для российских судов в прибрежной зоне.

2025

Давление на ремонтную инфраструктуру и продолжение ударов по портам/верфям: сообщения о новых ударах по судам и портовой инфраструктуре, что снижает скорость восстановления и технического обслуживания флота. Отдельные источники фиксируют новые потери и повреждения кораблей в 2024–2025 годах.

