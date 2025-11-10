РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 152 160 человек (+1 090 за сутки), 11 342 танка, 34 349 артсистем, 23 552 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 152 160 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 152 160 (+1 090) человек
  • танков – 11 342 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 552 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 34 349 (+9) ед.
  • РСЗО – 1 538 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 239 (+0) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 425 (+57) ед.
  • крылатые ракеты – 3 926 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 66 957 (+77) ед.
  • специальная техника – 3 993 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 248 боестолкновений, на Покровском направлении враг атаковал 87 раз, - Генштаб

В течение 2022–2025 годов российский Черноморский флот понес серию громких потерь и ударов по ключевым кораблям и базам. За это время украинские силы неоднократно поражали вражеские суда, склады и ремонтную инфраструктуру, существенно ограничив возможности флота РФ в Черном море и подорвав его боевой потенциал. Новые факты и анализ событий свидетельствуют: морская война стала одним из самых динамичных и инновационных направлений противостояния.

2022

  • Апрель 2022 — крейсер "Москва": флагман Черноморского флота получил попадание (Украина сообщала о ракетах Р-360 "Нептун") и затонул в море. Это была самая громкая корабельная потеря в первые месяцы полномасштабного вторжения.

  • Весна–лето 2022 — атаки на малые корабли и позиции флота: использование дронов (авиационных и ударных БПЛА) против патрульных катеров, удары по портам и верфям — началось системное поражение логистики и ремонтных мощностей в Крыму и на побережье. Часть малых единиц была повреждена или выведена из строя.

2023

  • Дальнейшие удары по верфям и кораблям в Крыму и оккупированных портах: зафиксированы повреждения корветов и десантных кораблей, удары по корабельным базам (включая Севастополь). В декабре 2023 года — удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск" (по сообщениям, был сильно поврежден/уничтожен). В целом 2023 год показал, что российское присутствие в районах Азово-Черноморского побережья подвергается регулярным ударам.

2024

  • Широкое применение морских беспилотников (USV): Украина начала более успешно использовать малые ударные морские дроны (например, MAGURA V5) для поражения крупных десантных кораблей и буксиров — зафиксированы случаи повреждений и затопления таких кораблей (в частности, сообщения о поражении и затоплении "Цезарь Куников", "Ивановец" и др.). Это изменило риски для российских судов в прибрежной зоне.

2025

  • Давление на ремонтную инфраструктуру и продолжение ударов по портам/верфям: сообщения о новых ударах по судам и портовой инфраструктуре, что снижает скорость восстановления и технического обслуживания флота. Отдельные источники фиксируют новые потери и повреждения кораблей в 2024–2025 годах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корабли РФ не могут постоянно оставаться в Новороссийске из-за угрозы ударов Украины, - ВМС ВСУ

армия РФ (21217) Генштаб ВС (7206) ликвидация (4147) танк (2336) Черноморский флот РФ (1571) уничтожение (8382)
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
10.11.2025 07:12 Ответить
10.11.2025 07:21 Ответить
Величезна подяка Петру Олексійовичу і його команді
за невпинну допомогу нашій арміі👍🏼🙏🏼❤️
10.11.2025 07:24 Ответить
Росія отримала території , Азовське море, Запорізьку АЕС, воду в Крим і сухопутний коридор...
США отримали корисні копалини України .
Земленський отримав безкінечну владу , можливість абсолютно безкарно красти і робити що хоче
Ну а дурні вкраїнчіки отримали повномасштабну війну, ракетні удари, руїни , злидні , цвинтарі ..і ніякого майбутнього ...
От що значить ходити на вибори коли в макітрах порожньо... Кому там був не такий Порошенко і " Мінські Домовленості " ???
10.11.2025 07:25 Ответить
Про воду в Крим - це анекдот?
10.11.2025 07:37 Ответить
Спочатку зелні проїб@лі, а росіяни отримали, а потім і росіяни проїб@лі
Iryna LIV #303361 а що там проблема з водою на кримі?
10.11.2025 07:41 Ответить
Я не знаю які проблеми з водою в Криму, я не звідти. Я знаю, що вода з Кримського каналу тю-тю. Були повідомлення, що в деякі відводки цього каналу, зокрема Р-5, почали закачувати воду із свердловин. Не знаю, наскільки це правда, бо, наприклад, ширина цього Р-5 доволі велика. Можна уявити скільки треба свердловин і, головне, електрики для роботи насосів для закачування води. На лівому березі постійно відключають електрику, мотивуючі ремонтами. Тільки ці ремонти чомусь здійснюють і в хугу, і в стугу, і в дощ. Тож, робимо висновок, що там просто не вистачає електрики.
10.11.2025 09:00 Ответить
броні несподівано наскирдували.
Арта у дроновій кілзоні стає рідкістю.
10.11.2025 07:34 Ответить
 
 