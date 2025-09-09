Корабли РФ не могут постоянно оставаться в Новороссийске из-за угрозы ударов Украины, - ВМС ВСУ

Российские военные корабли, базирующиеся в Новороссийске, не могут оставаться там постоянно из-за угрозы поражения Силами обороны Украины.

Об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, хотя технически корабли Черноморского флота РФ могут запускать крылатые ракеты типа "Калибр" фактически непосредственно из гавани, постоянное пребывание там опасно для самих россиян.

"Сказать, что они там могут просто закрыть, повесить амбарный замок и больше никуда не выходить - нет. Тогда их просто там уничтожим мы. И они это прекрасно понимают", - отметил спикер.

Плетенчук уточнил, что обычно российские корабли выходят из гавани в Цемескую бухту, осуществляют пуски ракет и возвращаются обратно. На это нужно несколько часов, но и это имеет свои риски.

"Они не могут свободно чувствовать себя в открытом море. Например, зайти в Крым - им это нужно по техническим причинам, там осталась ремонтная база. И в то же время они в любой момент могут покинуть акваторию Азово-Черноморского региона по внутренним водам через Волго-Донской канал, и они этого не делают. Поэтому у них здесь есть ограниченный маневр", - пояснили в ВМС.

Представитель добавил, что на эту ограниченность со стороны врага влияют Вооруженные Силы Украины, а также другие соответствующие структуры - в частности СБУ и ГУР.

