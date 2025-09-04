РУС
Новости Удар по кораблю ВМС ВСУ
ГУР о поражении дроном РФ корабля ВМС ВСУ: Враг заимствует наш опыт. Работаем над реализацией противодействия

ГУР в Запорожской области уничтожили несколько транспортных средств оккупантов и РСЗО "Ураган"

В Главном управлении разведки Минобороны Украины разрабатывают меры противодействия российским морским дронам, один из которых в августе поразил украинский корабль в устье Дуная.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Укрінформ".

Во время передачи макетов морских дронов Magura Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне представитель ГУР Андрей Юсов и командир спецподразделения Group13 с псевдонимом "Тринадцатый" сообщили, что враг заимствует украинский опыт, но имеет проблемы с разработкой собственных беспилотников.

"Действительно, враг заимствует наш опыт, мы это видим и следим за этим. В этом случае враг имеет успех, и мы уже работаем над будущим нашим построением и реализацией противодействия", - отметил "Тринадцатый".

Юсов добавил, что продвижение российских дронов является дополнительным вызовом для украинской гражданской и портовой инфраструктуры.

Напомним, о российском ударе по украинскому кораблю стало известно днем 28 августа. А по данным издания "Думская", инцидент произошел после полуночи. Средний разведывательный корабль "Сімферополь" находился на реке Дунай, когда его поразил российский безэкипажный морской катер. В результате взрыва образовалась пробоина, и судно перевернулось на борт. Часть членов команды считается пропавшими без вести".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два Ми-8 и буксир: спецназовцы ГУР атаковали военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. ВИДЕО

ВМС (1515) корабль (2054) ГУР (573)
Ото ж не треба на кожному кутку триндіти та показувати що та як
Балаболи.
04.09.2025 16:09 Ответить
Меньше треба розголошувати про наші розробки та піарити їх по світу,сросіяки швидко вчаться і можливостей для виготовлення подібних речей побільше ніж в Україні
04.09.2025 16:24 Ответить
А ще мабуть думати і діяти проактивно, заздалегідь, не очікуючи, поки ворог, скориставшись нашим досвідом, неочікувано застосує БЕК вже по нашім кораблям та базам. Неодноразові попередження про цю загрозу були, але наш бойовий корабель, у підсумку, на жаль опинився незахищеним, із трагічними наслідками.
04.09.2025 16:20 Ответить
Це так по-чесному!
04.09.2025 16:03 Ответить
А навіщо нам взагалі кораблі?
04.09.2025 16:13 Ответить
Мабуть виявлення та/або РЕБ проти дронів. Інше не спадає на думку.
04.09.2025 16:27 Ответить
ЗСУ вже настільки прорідили ППО ворога у Криму, що давно забуті ТВ2 почали наносити удари по Тендрівській косі.
04.09.2025 16:13 Ответить
Тобто Байрактари ??
Це гуд, вері гуд..
Хочеться вірити
04.09.2025 16:25 Ответить
є відео, осінтери стверджують що зроблено з ТВ2.
04.09.2025 16:36 Ответить
А ще мабуть думати і діяти проактивно, заздалегідь, не очікуючи, поки ворог, скориставшись нашим досвідом, неочікувано застосує БЕК вже по нашім кораблям та базам. Неодноразові попередження про цю загрозу були, але наш бойовий корабель, у підсумку, на жаль опинився незахищеним, із трагічними наслідками.
04.09.2025 16:20 Ответить
тобто вчитись нема кому.... Керівники всі з Трускавецьких курсів..
04.09.2025 16:24 Ответить
Так у нас при владі шоумени.
Для них головне не виграти війну, а зробити шоу, хоч на порожньому місці, аби заради аплодисментів і рейтингів.
04.09.2025 17:17 Ответить
Якщо вже на річці вразили БЕком, то у нас все погано з Потуж пильністю та почуттям самозбереження......
04.09.2025 16:29 Ответить
 
 