ГУР о поражении дроном РФ корабля ВМС ВСУ: Враг заимствует наш опыт. Работаем над реализацией противодействия

В Главном управлении разведки Минобороны Украины разрабатывают меры противодействия российским морским дронам, один из которых в августе поразил украинский корабль в устье Дуная.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Укрінформ".

Во время передачи макетов морских дронов Magura Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне представитель ГУР Андрей Юсов и командир спецподразделения Group13 с псевдонимом "Тринадцатый" сообщили, что враг заимствует украинский опыт, но имеет проблемы с разработкой собственных беспилотников.

"Действительно, враг заимствует наш опыт, мы это видим и следим за этим. В этом случае враг имеет успех, и мы уже работаем над будущим нашим построением и реализацией противодействия", - отметил "Тринадцатый".

Юсов добавил, что продвижение российских дронов является дополнительным вызовом для украинской гражданской и портовой инфраструктуры.

Напомним, о российском ударе по украинскому кораблю стало известно днем 28 августа. А по данным издания "Думская", инцидент произошел после полуночи. Средний разведывательный корабль "Сімферополь" находился на реке Дунай, когда его поразил российский безэкипажный морской катер. В результате взрыва образовалась пробоина, и судно перевернулось на борт. Часть членов команды считается пропавшими без вести".

