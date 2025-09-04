ГУР о поражении дроном РФ корабля ВМС ВСУ: Враг заимствует наш опыт. Работаем над реализацией противодействия
В Главном управлении разведки Минобороны Украины разрабатывают меры противодействия российским морским дронам, один из которых в августе поразил украинский корабль в устье Дуная.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Укрінформ".
Во время передачи макетов морских дронов Magura Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне представитель ГУР Андрей Юсов и командир спецподразделения Group13 с псевдонимом "Тринадцатый" сообщили, что враг заимствует украинский опыт, но имеет проблемы с разработкой собственных беспилотников.
"Действительно, враг заимствует наш опыт, мы это видим и следим за этим. В этом случае враг имеет успех, и мы уже работаем над будущим нашим построением и реализацией противодействия", - отметил "Тринадцатый".
Юсов добавил, что продвижение российских дронов является дополнительным вызовом для украинской гражданской и портовой инфраструктуры.
Напомним, о российском ударе по украинскому кораблю стало известно днем 28 августа. А по данным издания "Думская", инцидент произошел после полуночи. Средний разведывательный корабль "Сімферополь" находился на реке Дунай, когда его поразил российский безэкипажный морской катер. В результате взрыва образовалась пробоина, и судно перевернулось на борт. Часть членов команды считается пропавшими без вести".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Балаболи.
Це гуд, вері гуд..
Хочеться вірити
Для них головне не виграти війну, а зробити шоу, хоч на порожньому місці, аби заради аплодисментів і рейтингів.
Потужпильністю та почуттям самозбереження......