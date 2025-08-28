РУС
Российский дрон ударил по кораблю ВМС ВСУ: один военный моряк погиб

Российские оккупационные войска поразили один из кораблей ВМС ВСУ. Один член экипажа погиб, несколько ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки. Большая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены", - сообщил Плетенчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб капитан 2 ранга Сергей Марченко. ФОТО

По данным издания "Думская", инцидент произошел после полуночи. Средний разведывательный корабль "Симферополь" находился на реке Дунай, когда его поразил российский безэкипажный морской катер. В результате взрыва образовалась пробоина, и судно перевернулось на борт. Часть членов команды считается пропавшими без вести".

Как сообщается, "Симферополь" - средний разведывательный корабль Военно-морских Сил Украины (корабль радиоэлектронной разведки на базе СРТМ проекта 502ЕМ, его построил столичный судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" на основе корпуса рыболовного траулера проекта 502ЕМ. Спустили на воду его 23 апреля 2019 года, а 21 октября того же года отбуксировали в Одессу для установки специального оборудования и проведения испытаний.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Четыре противоминных корабля ВМС Украины участвовали в учениях "Sea Breeze 25-2" в Британии. ФОТО

Ну шо, допіарилися?
28.08.2025 14:50 Ответить
А про який ти піар згадуєш???????
28.08.2025 14:56 Ответить
Саме цікаве, що кацапи вчаться швидко, переймають досвід, мовчки без пафосу і використовують.
А ми тільки чуємо рекламу паляниць, пекло і фламінго.
Невідомо коли іх використають, зате вже всім все розповіли ,і скільки ми побудуємо, і характеримтики.
Відсотки наше все...
28.08.2025 14:57 Ответить
піарщики при владі - горе в країні
28.08.2025 15:02 Ответить
З фпв дронами було так само. Україна була попереду, але поки наші розповідали які ми молодці, то договорилися до того, що кацапи бігають по тендровській косі і островам , як у себе вдома, всі траси на тій стороні гопр і олешків закриті захисними сітками давно, а до Херсона вже не проіхати бо вся траса під контролем кацапських фпв.
Ось така реальність хвастовства, реклами і пізд яжа.
28.08.2025 15:18 Ответить
Ну так хотіли шоу, вибрати шоумена, отримали шоу ...
28.08.2025 15:04 Ответить
Так було задумано.
28.08.2025 15:06 Ответить
Мультик "Пограбування по..." Бачив? Італійську версію. Як бандюк готувався до пограбування. Ми так само готуємося до ураження противника.
28.08.2025 15:17 Ответить
А про "горішник" хто патякав?
показать весь комментарий
Нажаль на сьогодні 1 : 1
28.08.2025 14:51 Ответить
1:1, це як????????
28.08.2025 14:54 Ответить
Воїни ГУР уразили ракетний корабель "Буян-М" в Азовському морі Джерело: https://censor.net/ua/v3570969
28.08.2025 14:59 Ответить
Так (
https://censor.net/ua/videonews/3570969/gur-mo-vrazyly-rosiyiskyyi-raketnyyi-korabel
28.08.2025 15:01 Ответить
Це я знаю, але дрони різні і пошкодження різні!!! Наш дрон літаючий, в мокшанський ,водний!!!! Тому і питання стояло таке!!!!
28.08.2025 15:13 Ответить
1:1 це не про дрони, це про кораблі. У них набагато більший і значущий, отримав 2 влучання, але пішов своїм ходом. Наш менший і допоміжний, отримав одне влучання, сів мілину і втратив моряків. Якщо би не мілина, то затонув би. По факту 2 пошкоджені кораблі відправляться на ремонт. І якщо москальський - це ракетоносій, значить меньше ракет в залпі, то наш розвідувальний, зменшить наші можливості по виявленню ворога.
28.08.2025 15:28 Ответить
Якщо ви про те що сьогодні наші дрони вразили ракетний катер РФ, то пошкодити і потопити це дві великі різниці. Бо наш корабель перекинувся на борт і скоріше всього не затонув лише тому що перебував на мілині. Так що 1:0 не нашу користь.
28.08.2025 15:02 Ответить
Але якщо порівняти класи кораблів і їхню значимисть, то втрати думаю співрозмірні...
28.08.2025 15:06 Ответить
Тобто, у нас вхід з моря річки не закриті? Швентайся хто хоче? Тим паче, поява у кацапів безекіпахних камікадзе це не новина.
Потужно, потужно! Гіперпотужно!
28.08.2025 14:52 Ответить
Ну, це називається самовпевненість і недбалість з боку не тільки командира кораля, а і командувача ВМС, бо неналежним чином була організована варта устья Дунаю.
28.08.2025 15:06 Ответить
Вхід з моря в ДУНАЙ???? Ви загалі географію хоч трохи вчили? Як можна перекрити гирло Дунаю, міжнародної судохідної магістралі, половина якого до того ж належить Румунії?
показать весь комментарий
28.08.2025 15:15 Ответить
Одне запитання, як цей дрон потрапив аж до Дунаю????
28.08.2025 14:53 Ответить
Русня виявилася розумнішою за тих, хто не повинен був це дозволити.
28.08.2025 14:59 Ответить
кацапи поперекривали все що тільки можна; чого варте лише загородження біля керченського мосту в два шари, не кажучи вже про бухти.
28.08.2025 15:05 Ответить
сирський тут ні до чого!!!!
сирський був на ставці з докладом, що кацапи на дніпропетровщині, то фейк іпсо та наклеп!!!
28.08.2025 14:57 Ответить
Виникає питання: як туди цей ворожий БЕК потрапив? І як ним управляли оператори-рашисти?
Можна сказати, що як для українського флоту (флотилії) уражена ціль є "жирною". Тому, якщо командування ВМС України не зробить висновків і не вжиє заходів для захисту решти боєздатних кораблів, його потрібно негайно замінити на таке, що розуміється на ******** війні.
28.08.2025 15:11 Ответить
Виходить Старлінк на службі ворога?
28.08.2025 15:22 Ответить
А ви правда думаєте, що вони не використовують старлінк?
28.08.2025 16:15 Ответить
Тепер так не думаю.
28.08.2025 16:19 Ответить
так же як і дрони-розвідники прилетіли на полігони де шикувались наші бійці і навели туди ракети, тільки надводні дрони припливли, хоча "какаяразніца" коли влада думає не про оброну, а про вибори як би ще протриматись десятиліттям і мародерити на війні
28.08.2025 15:39 Ответить
У кацапів сьогодні буде оргазм по всіх каналах.
Так шо там, ми контролюємо західну частину Чорного моря?
Відеоз'вязок, вочевидь був хороший, бо це досить інтенсивно-судохідна ділянка.
28.08.2025 15:12 Ответить
румуни зі свого берега теж провтикали невідоме кацапське одоробло? ната, ти шо?
28.08.2025 16:01 Ответить
 
 