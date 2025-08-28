Российский дрон ударил по кораблю ВМС ВСУ: один военный моряк погиб

Российские оккупационные войска поразили один из кораблей ВМС ВСУ. Один член экипажа погиб, несколько ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки. Большая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены", - сообщил Плетенчук.

По данным издания "Думская", инцидент произошел после полуночи. Средний разведывательный корабль "Симферополь" находился на реке Дунай, когда его поразил российский безэкипажный морской катер. В результате взрыва образовалась пробоина, и судно перевернулось на борт. Часть членов команды считается пропавшими без вести".

Как сообщается, "Симферополь" - средний разведывательный корабль Военно-морских Сил Украины (корабль радиоэлектронной разведки на базе СРТМ проекта 502ЕМ, его построил столичный судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" на основе корпуса рыболовного траулера проекта 502ЕМ. Спустили на воду его 23 апреля 2019 года, а 21 октября того же года отбуксировали в Одессу для установки специального оборудования и проведения испытаний.

