Російський дрон вдарив по кораблю ВМС ЗСУ: один військовий моряк загинув

розвідувальний корабель Сімферополь

Російські окупаційні війська уразили один з кораблів ВМС ЗСУ. Один член екіпажу загинув, кілька поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено", - повідомив Плетенчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув капітан 2 рангу Сергій Марченко. ФОТО

За даними видання "Думська", інцидент стався після опівночі. Середній розвідувальний корабель "Сімферополь" пребував на річці Дунай, коли його вразив російський безекіпажний морський катер. Внаслідок вибуху утворилася пробоїна, і судно перекинулося на борт. Частина членів команди вважається зниклими безвісти".

Як повідомляється, "Сімферополь" — середній розвідувальний корабель Військово-морських Сил України (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ, його побудував столичний суднобудівний завод "Кузня на Рибальському" на основі корпусу рибальського траулера проекту 502ЕМ. Спустили на воду його 23 квітня 2019 року, а 21 жовтня того ж року відбуксирували до Одеси для встановлення спеціального обладнання та проведення випробувань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чотири протимінні кораблі ВМС України брали участь у навчаннях "Sea Breeze 25-2" у Британії. ФОТО

ВМС (1429) Дунай (171) корабель (1622) Плетенчук Дмитро (183)
Топ коментарі
+23
Саме цікаве, що кацапи вчаться швидко, переймають досвід, мовчки без пафосу і використовують.
А ми тільки чуємо рекламу паляниць, пекло і фламінго.
Невідомо коли іх використають, зате вже всім все розповіли ,і скільки ми побудуємо, і характеримтики.
Відсотки наше все...
показати весь коментар
28.08.2025 14:57 Відповісти
+12
піарщики при владі - горе в країні
показати весь коментар
28.08.2025 15:02 Відповісти
+10
Тобто, у нас вхід з моря річки не закриті? Швентайся хто хоче? Тим паче, поява у кацапів безекіпахних камікадзе це не новина.
Потужно, потужно! Гіперпотужно!
показати весь коментар
28.08.2025 14:52 Відповісти
Ну шо, допіарилися?
показати весь коментар
28.08.2025 14:50 Відповісти
А про який ти піар згадуєш???????
показати весь коментар
28.08.2025 14:56 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 14:57 Відповісти
28.08.2025 15:02 Відповісти
З фпв дронами було так само. Україна була попереду, але поки наші розповідали які ми молодці, то договорилися до того, що кацапи бігають по тендровській косі і островам , як у себе вдома, всі траси на тій стороні гопр і олешків закриті захисними сітками давно, а до Херсона вже не проіхати бо вся траса під контролем кацапських фпв.
Ось така реальність хвастовства, реклами і пізд яжа.
показати весь коментар
28.08.2025 15:18 Відповісти
Ну так хотіли шоу, вибрати шоумена, отримали шоу ...
показати весь коментар
28.08.2025 15:04 Відповісти
Так було задумано.
показати весь коментар
28.08.2025 15:06 Відповісти
Мультик "Пограбування по..." Бачив? Італійську версію. Як бандюк готувався до пограбування. Ми так само готуємося до ураження противника.
показати весь коментар
28.08.2025 15:17 Відповісти
А про "горішник" хто патякав?
показати весь коментар
28.08.2025 16:54 Відповісти
Нажаль на сьогодні 1 : 1
показати весь коментар
28.08.2025 14:51 Відповісти
1:1, це як????????
показати весь коментар
28.08.2025 14:54 Відповісти
Воїни ГУР уразили ракетний корабель "Буян-М" в Азовському морі Джерело: https://censor.net/ua/v3570969
показати весь коментар
28.08.2025 14:59 Відповісти
Так (
https://censor.net/ua/videonews/3570969/gur-mo-vrazyly-rosiyiskyyi-raketnyyi-korabel
показати весь коментар
28.08.2025 15:01 Відповісти
Це я знаю, але дрони різні і пошкодження різні!!! Наш дрон літаючий, в мокшанський ,водний!!!! Тому і питання стояло таке!!!!
показати весь коментар
28.08.2025 15:13 Відповісти
1:1 це не про дрони, це про кораблі. У них набагато більший і значущий, отримав 2 влучання, але пішов своїм ходом. Наш менший і допоміжний, отримав одне влучання, сів мілину і втратив моряків. Якщо би не мілина, то затонув би. По факту 2 пошкоджені кораблі відправляться на ремонт. І якщо москальський - це ракетоносій, значить меньше ракет в залпі, то наш розвідувальний, зменшить наші можливості по виявленню ворога.
показати весь коментар
28.08.2025 15:28 Відповісти
Якщо ви про те що сьогодні наші дрони вразили ракетний катер РФ, то пошкодити і потопити це дві великі різниці. Бо наш корабель перекинувся на борт і скоріше всього не затонув лише тому що перебував на мілині. Так що 1:0 не нашу користь.
показати весь коментар
28.08.2025 15:02 Відповісти
Але якщо порівняти класи кораблів і їхню значимисть, то втрати думаю співрозмірні...
показати весь коментар
28.08.2025 15:06 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 14:52 Відповісти
Ну, це називається самовпевненість і недбалість з боку не тільки командира кораля, а і командувача ВМС, бо неналежним чином була організована варта устья Дунаю.
показати весь коментар
28.08.2025 15:06 Відповісти
Вхід з моря в ДУНАЙ???? Ви загалі географію хоч трохи вчили? Як можна перекрити гирло Дунаю, міжнародної судохідної магістралі, половина якого до того ж належить Румунії?
Ви гіперпотужно розписалися у власному невігластві!
показати весь коментар
28.08.2025 15:15 Відповісти
Одне запитання, як цей дрон потрапив аж до Дунаю????
показати весь коментар
28.08.2025 14:53 Відповісти
Русня виявилася розумнішою за тих, хто не повинен був це дозволити.
показати весь коментар
28.08.2025 14:59 Відповісти
кацапи поперекривали все що тільки можна; чого варте лише загородження біля керченського мосту в два шари, не кажучи вже про бухти.
показати весь коментар
28.08.2025 15:05 Відповісти
сирський тут ні до чого!!!!
сирський був на ставці з докладом, що кацапи на дніпропетровщині, то фейк іпсо та наклеп!!!
показати весь коментар
28.08.2025 14:57 Відповісти
Виникає питання: як туди цей ворожий БЕК потрапив? І як ним управляли оператори-рашисти?
Можна сказати, що як для українського флоту (флотилії) уражена ціль є "жирною". Тому, якщо командування ВМС України не зробить висновків і не вжиє заходів для захисту решти боєздатних кораблів, його потрібно негайно замінити на таке, що розуміється на ******** війні.
показати весь коментар
28.08.2025 15:11 Відповісти
Виходить Старлінк на службі ворога?
показати весь коментар
28.08.2025 15:22 Відповісти
А ви правда думаєте, що вони не використовують старлінк?
показати весь коментар
28.08.2025 16:15 Відповісти
Тепер так не думаю.
показати весь коментар
28.08.2025 16:19 Відповісти
так же як і дрони-розвідники прилетіли на полігони де шикувались наші бійці і навели туди ракети, тільки надводні дрони припливли, хоча "какаяразніца" коли влада думає не про оброну, а про вибори як би ще протриматись десятиліттям і мародерити на війні
показати весь коментар
28.08.2025 15:39 Відповісти
У кацапів сьогодні буде оргазм по всіх каналах.
Так шо там, ми контролюємо західну частину Чорного моря?
Відеоз'вязок, вочевидь був хороший, бо це досить інтенсивно-судохідна ділянка.
показати весь коментар
28.08.2025 15:12 Відповісти
румуни зі свого берега теж провтикали невідоме кацапське одоробло? ната, ти шо?
показати весь коментар
28.08.2025 16:01 Відповісти
 
 