Російський дрон вдарив по кораблю ВМС ЗСУ: один військовий моряк загинув
Російські окупаційні війська уразили один з кораблів ВМС ЗСУ. Один член екіпажу загинув, кілька поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено", - повідомив Плетенчук.
За даними видання "Думська", інцидент стався після опівночі. Середній розвідувальний корабель "Сімферополь" пребував на річці Дунай, коли його вразив російський безекіпажний морський катер. Внаслідок вибуху утворилася пробоїна, і судно перекинулося на борт. Частина членів команди вважається зниклими безвісти".
Як повідомляється, "Сімферополь" — середній розвідувальний корабель Військово-морських Сил України (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ, його побудував столичний суднобудівний завод "Кузня на Рибальському" на основі корпусу рибальського траулера проекту 502ЕМ. Спустили на воду його 23 квітня 2019 року, а 21 жовтня того ж року відбуксирували до Одеси для встановлення спеціального обладнання та проведення випробувань.
А ми тільки чуємо рекламу паляниць, пекло і фламінго.
Невідомо коли іх використають, зате вже всім все розповіли ,і скільки ми побудуємо, і характеримтики.
Відсотки наше все...
Ось така реальність хвастовства, реклами і пізд яжа.
https://censor.net/ua/videonews/3570969/gur-mo-vrazyly-rosiyiskyyi-raketnyyi-korabel
Потужно, потужно! Гіперпотужно!
Ви гіперпотужно розписалися у власному невігластві!
сирський був на ставці з докладом, що кацапи на дніпропетровщині, то фейк іпсо та наклеп!!!
Можна сказати, що як для українського флоту (флотилії) уражена ціль є "жирною". Тому, якщо командування ВМС України не зробить висновків і не вжиє заходів для захисту решти боєздатних кораблів, його потрібно негайно замінити на таке, що розуміється на ******** війні.
Так шо там, ми контролюємо західну частину Чорного моря?
Відеоз'вязок, вочевидь був хороший, бо це досить інтенсивно-судохідна ділянка.