Два Ми-8 и буксир: спецназовцы ГУР атаковали военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. ВИДЕО

Спецподразделение ГУР МО Украины "Примара" совершило удар по авиабазе оккупационных войск в районе Гвардейского, вблизи Симферополя. Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие атаки дронами были поражены два российских многоцелевых вертолета Ми-8. Ориентировочная стоимость уничтоженной техники составляет 20-30 миллионов долларов.

Во время той же операции украинские разведчики атаковали российский военный буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя. Судно входит в состав подразделения ПДСС - так называемых "элитных водолазов-разведчиков", охраняющих объекты флота. Поражение буксира существенно снижает боевые возможности оккупантов. Видео уничтожения российской техники обнародовано на страницах ГУР в соцсетях.

Также смотрите: Два вертолета Ми-8 и судно РФ поражены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО