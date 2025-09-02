РУС
Два Ми-8 и буксир: спецназовцы ГУР атаковали военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. ВИДЕО

Спецподразделение ГУР МО Украины "Примара" совершило удар по авиабазе оккупационных войск в районе Гвардейского, вблизи Симферополя. Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие атаки дронами были поражены два российских многоцелевых вертолета Ми-8. Ориентировочная стоимость уничтоженной техники составляет 20-30 миллионов долларов.

Во время той же операции украинские разведчики атаковали российский военный буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя. Судно входит в состав подразделения ПДСС - так называемых "элитных водолазов-разведчиков", охраняющих объекты флота. Поражение буксира существенно снижает боевые возможности оккупантов. Видео уничтожения российской техники обнародовано на страницах ГУР в соцсетях.

беспилотник (4181) военная база (218) Крым (26461) атака (503) техника (1795) вертолёт (1117) ГУР (572)
https://www.youtube.com/watch?v=66yHf8Mv1SQ
02.09.2025 23:40 Ответить
любочки наши бейте эту гниль где можите,а вам возращайтесь живыми
02.09.2025 23:44 Ответить
як там в Мауглі - " Вдалого полювання !"

.
03.09.2025 00:13 Ответить
 
 