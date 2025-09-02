Два Мі-8 і буксир: спецпризначенці ГУР атакували військові об’єкти РФ в тимчасово окупованому Криму. ВIДЕО

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примара" здійснив удар по авіабазі окупаційних військ у районі Гвардійського, поблизу Сімферополя. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки дронами було уражено два російські багатоцільові вертольоти Мі-8. Орієнтовна вартість знищеної техніки становить 20–30 мільйонів доларів.

Під час тієї ж операції українські розвідники атакували російський військовий буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя. Судно входить до складу підрозділу ПДСС - так званих "елітних водолазів-розвідників", що охороняють об’єкти флоту. Ураження буксира суттєво знижує бойові можливості окупантів. Відео знищення російської техніки оприлюднене на сторінках ГУР у соцмережах.

