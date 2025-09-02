УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5948 відвідувачів онлайн
Новини Відео Удар по аеродрому РФ
1 307 3

Два Мі-8 і буксир: спецпризначенці ГУР атакували військові об’єкти РФ в тимчасово окупованому Криму. ВIДЕО

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примара" здійснив удар по авіабазі окупаційних військ у районі Гвардійського, поблизу Сімферополя. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки дронами було уражено два російські багатоцільові вертольоти Мі-8. Орієнтовна вартість знищеної техніки становить 20–30 мільйонів доларів.

Під час тієї ж операції українські розвідники атакували російський військовий буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя. Судно входить до складу підрозділу ПДСС - так званих "елітних водолазів-розвідників", що охороняють об’єкти флоту. Ураження буксира суттєво знижує бойові можливості окупантів. Відео знищення російської техніки оприлюднене на сторінках ГУР у соцмережах. 

Також дивіться: Два гелікоптери Мі-8 та судно РФ уражено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

безпілотник (4794) військова база (92) Крим (14230) атака (484) техніка (1907) вертоліт (890) ГУР (653)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=66yHf8Mv1SQ
показати весь коментар
02.09.2025 23:40 Відповісти
любочки наши бейте эту гниль где можите,а вам возращайтесь живыми
показати весь коментар
02.09.2025 23:44 Відповісти
як там в Мауглі - " Вдалого полювання !"

.
показати весь коментар
03.09.2025 00:13 Відповісти
 
 