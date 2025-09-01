УКР
Два гелікоптери Мі-8 та судно РФ уражено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

Воїни Головного управління розвідки Міноборони завдали чергового удару по об'єктах російських військ в окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, дронами було атаковано авіабазу військ РФ у Гвардійському, що поблизу Сімферополя. Уражено два ворожі гелікоптери Мі-8.

"Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.

Невтішний фінал спіткав також московитський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя ― під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку", - йдеться в повідомленні.

Читайте: ССО уразили РЛС до С-300 в окупованому Криму

Крим (14226) ГУР (653)
+10
тепер робота на буксирах стає такою ж небезпечною, як і служба на ракетних катерах.
01.09.2025 10:35 Відповісти
+7
Хотілось вірити що вони знищені і завтра побачити це у звіті МО.
01.09.2025 10:34 Відповісти
+4
Очищення від окупанта з московії теренів України!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
01.09.2025 10:40 Відповісти
Може краще по Алабузі?
01.09.2025 10:49 Відповісти
бажано всюди, але то інше відео та інші виконавці, можливо
01.09.2025 10:51 Відповісти
Це дрони з БЕКів..Як пропонуєш у Алабу допливти ?
01.09.2025 11:57 Відповісти
По Камі...
01.09.2025 12:05 Відповісти
Як це впливає на перебіг сухопутних операцій? От як? Хочеться почути від радісно-збуджених патріотів? На це витрачаються величезні ресурси, які необхідні на сухопутному фронті. Пані Юсупова щодня щось просить заощадити на елементарні речі. Посполитим похєр. Давати потопим( і то не факт, що потопили) буксир і покоцаєм 2 гелікоптери. І що тоді? І пересічні громадяни тішаться як недалекі діти, бо перемога! А зрозуміти, що кошти, потрачені на цю операцію можна було б використаи на сухопутні оборонні заходи віра не дозволяє?
01.09.2025 11:05 Відповісти
Як твій "турботливий" висер з Чехії може допомогти пані Юсуповій?
01.09.2025 12:01 Відповісти
топити - збивати ВСІХ рашистів. Око за око
01.09.2025 11:05 Відповісти
Сто кацапских очков за одно наше око!
01.09.2025 11:48 Відповісти
Хтось може ідентифікувати гелікоптери справа на 16й секунді? Може, то були пріоритетніші цілі, ніж Мі-8?
Але результат шикарний, хочеться ще
01.09.2025 11:54 Відповісти
Вразили ті що експлуатуються...
01.09.2025 12:03 Відповісти
Там стоїть ескадрилья "вісімок". Можливо - і Мі-17, чи Мі-171. Всі три вертольоти незначно відрізняються один від одного, навіть зовнішньо...
01.09.2025 12:11 Відповісти
 
 