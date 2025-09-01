Два гелікоптери Мі-8 та судно РФ уражено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

Воїни Головного управління розвідки Міноборони завдали чергового удару по об'єктах російських військ в окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, дронами було атаковано авіабазу військ РФ у Гвардійському, що поблизу Сімферополя. Уражено два ворожі гелікоптери Мі-8.

"Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.



Невтішний фінал спіткав також московитський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя ― під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку", - йдеться в повідомленні.

