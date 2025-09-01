Два вертолета Ми-8 и судно РФ поражены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

Воины Главного управления разведки Минобороны нанесли очередной удар по объектам российских войск в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Так, дронами была атакована авиабаза войск РФ в Гвардейском, что вблизи Симферополя. Поражены два вражеских вертолета Ми-8.

"Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.



Неутешительный финал постиг также московитский буксир, вероятно - БУК-2190, в бухте Севастополя - во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку", - говорится в сообщении.

