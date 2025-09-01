РУС
3 591 7

Два вертолета Ми-8 и судно РФ поражены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

Воины Главного управления разведки Минобороны нанесли очередной удар по объектам российских войск в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Так, дронами была атакована авиабаза войск РФ в Гвардейском, что вблизи Симферополя. Поражены два вражеских вертолета Ми-8.

"Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

Неутешительный финал постиг также московитский буксир, вероятно - БУК-2190, в бухте Севастополя - во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку", - говорится в сообщении.

Читайте: ССО поразили РЛС к С-300 в оккупированном Крыму

Автор: 

Крым (26458) ГУР (570)
Хотілось вірити що вони знищені і завтра побачити це у звіті МО.
01.09.2025 10:34 Ответить
тепер робота на буксирах стає такою ж небезпечною, як і служба на ракетних катерах.
01.09.2025 10:35 Ответить
Очищення від окупанта з московії теренів України!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
01.09.2025 10:40 Ответить
Може краще по Алабузі?
01.09.2025 10:49 Ответить
бажано всюди, але то інше відео та інші виконавці, можливо
01.09.2025 10:51 Ответить
Як це впливає на перебіг сухопутних операцій? От як? Хочеться почути від радісно-збуджених патріотів? На це витрачаються величезні ресурси, які необхідні на сухопутному фронті. Пані Юсупова щодня щось просить заощадити на елементарні речі. Посполитим похєр. Давати потопим( і то не факт, що потопили) буксир і покоцаєм 2 гелікоптери. І що тоді? І пересічні громадяни тішаться як недалекі діти, бо перемога! А зрозуміти, що кошти, потрачені на цю операцію можна було б використаи на сухопутні оборонні заходи віра не дозволяє?
01.09.2025 11:05 Ответить
топити - збивати ВСІХ рашистів. Око за око
