Два вертолета Ми-8 и судно РФ поражены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО
Воины Главного управления разведки Минобороны нанесли очередной удар по объектам российских войск в оккупированном Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Так, дронами была атакована авиабаза войск РФ в Гвардейском, что вблизи Симферополя. Поражены два вражеских вертолета Ми-8.
"Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.
Неутешительный финал постиг также московитский буксир, вероятно - БУК-2190, в бухте Севастополя - во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку", - говорится в сообщении.
