ГУР про ураження дроном РФ корабля ВМС ЗСУ: Ворог запозичує наш досвід. Працюємо над реалізацією протидії

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розробляють заходи протидії російським морським дронам, один з яких у серпні уразив український корабель у гирлі Дунаю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Під час передачі макетів морських дронів Magura Національному музею історії України у Другій світовій війні представник ГУР Андрій Юсов та командир спецпідрозділу Group13 на псевдо "Тринадцятий" повідомили, що ворог запозичує український досвід, але має проблеми з розробкою власних безпілотників.

"Дійсно, ворог запозичує наш досвід, ми це бачимо і слідкуємо за цим. У цьому випадку ворог має успіх, і ми вже працюємо над майбутньою нашою побудовою і реалізацією протидії", - зазначив "Тринадцятий".

Юсов додав, що просування російських дронів є додатковим викликом для української цивільної та портової інфраструктури.

Нагадаємо, про російський удар по українському кораблю стало відомо вдень 28 серпня. А за даними видання "Думська", інцидент стався після опівночі. Середній розвідувальний корабель "Сімферополь" пребував на річці Дунай, коли його вразив російський безекіпажний морський катер. Внаслідок вибуху утворилася пробоїна, і судно перекинулося на борт. Частина членів команди вважається зниклими безвісти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два Мі-8 і буксир: спецпризначенці ГУР атакували військові об’єкти РФ в тимчасово окупованому Криму. ВIДЕО