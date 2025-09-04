УКР
Новини
736 11

ГУР про ураження дроном РФ корабля ВМС ЗСУ: Ворог запозичує наш досвід. Працюємо над реалізацією протидії

ГУР у Запорізькій області знищили кілька транспортних засобів окупантів і РСЗВ "Ураган"

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розробляють заходи протидії російським морським дронам, один з яких у серпні уразив український корабель у гирлі Дунаю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Під час передачі макетів морських дронів Magura Національному музею історії України у Другій світовій війні представник ГУР Андрій Юсов та командир спецпідрозділу Group13 на псевдо "Тринадцятий" повідомили, що ворог запозичує український досвід, але має проблеми з розробкою власних безпілотників.

"Дійсно, ворог запозичує наш досвід, ми це бачимо і слідкуємо за цим. У цьому випадку ворог має успіх, і ми вже працюємо над майбутньою нашою побудовою і реалізацією протидії", - зазначив "Тринадцятий".

Юсов додав, що просування російських дронів є додатковим викликом для української цивільної та портової інфраструктури.

Нагадаємо, про російський удар по українському кораблю стало відомо вдень 28 серпня. А за даними видання "Думська", інцидент стався після опівночі. Середній розвідувальний корабель "Сімферополь" пребував на річці Дунай, коли його вразив російський безекіпажний морський катер. Внаслідок вибуху утворилася пробоїна, і судно перекинулося на борт. Частина членів команди вважається зниклими безвісти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два Мі-8 і буксир: спецпризначенці ГУР атакували військові об’єкти РФ в тимчасово окупованому Криму. ВIДЕО

Автор: 

ВМС (1435) корабель (1625) ГУР (654)
Це так по-чесному!
04.09.2025 16:03 Відповісти
04.09.2025 16:03 Відповісти
Ото ж не треба на кожному кутку триндіти та показувати що та як
Балаболи.
04.09.2025 16:09 Відповісти
04.09.2025 16:09 Відповісти
А навіщо нам взагалі кораблі?
04.09.2025 16:13 Відповісти
04.09.2025 16:13 Відповісти
Мабуть виявлення та/або РЕБ проти дронів. Інше не спадає на думку.
04.09.2025 16:27 Відповісти
04.09.2025 16:27 Відповісти
ЗСУ вже настільки прорідили ППО ворога у Криму, що давно забуті ТВ2 почали наносити удари по Тендрівській косі.
04.09.2025 16:13 Відповісти
04.09.2025 16:13 Відповісти
Тобто Байрактари ??
Це гуд, вері гуд..
Хочеться вірити
04.09.2025 16:25 Відповісти
04.09.2025 16:25 Відповісти
є відео, осінтери стверджують що зроблено з ТВ2.
04.09.2025 16:36 Відповісти
04.09.2025 16:36 Відповісти
А ще мабуть думати і діяти проактивно, заздалегідь, не очікуючи, поки ворог, скориставшись нашим досвідом, неочікувано застосує БЕК вже по нашім кораблям та базам. Неодноразові попередження про цю загрозу були, але наш бойовий корабель, у підсумку, на жаль опинився незахищеним, із трагічними наслідками.
04.09.2025 16:20 Відповісти
04.09.2025 16:20 Відповісти
тобто вчитись нема кому.... Керівники всі з Трускавецьких курсів..
04.09.2025 16:24 Відповісти
04.09.2025 16:24 Відповісти
Меньше треба розголошувати про наші розробки та піарити їх по світу,сросіяки швидко вчаться і можливостей для виготовлення подібних речей побільше ніж в Україні
04.09.2025 16:24 Відповісти
04.09.2025 16:24 Відповісти
Якщо вже на річці вразили БЕком, то у нас все погано з Потуж пильністю та почуттям самозбереження......
04.09.2025 16:29 Відповісти
04.09.2025 16:29 Відповісти
 
 