УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9364 відвідувача онлайн
Новини Російський флот Ситуація в Чорному морі
564 4

Кораблі РФ не можуть постійно залишатися в Новоросійську через загрозу ударів України, - ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ: Росіянам небезпечно залишати свій флот у Новоросійську

Російські військові кораблі, що базуються в Новоросійську, не можуть залишатися там постійно через загрозу ураження Силами оборони України. 

Про це в телеефірі повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, хоча технічно кораблі Чорноморського флоту РФ можуть запускати крилаті ракети типу "Калібр" фактично безпосередньо з гавані, постійне перебування там небезпечне для самих росіян.

"Сказати, що вони там можуть просто закрити, повісити амбарний замок і більше нікуди не виходити –– ні. Тоді їх просто там знищимо ми. І вони це чудово розуміють", - зазначив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Активність флоту РФ у Чорному морі впала, - ВМС

Плетенчук уточнив, що зазвичай російські кораблі виходять із гавані у Цемеську бухту, здійснюють пуски ракет і повертаються назад. На це потрібно кілька годин, але й це має свої ризики. 

"Вони не можуть вільно почуватися у відкритому морі. Наприклад, зайти до Криму - їм це потрібно з технічних причин, там залишилася ремонтна база. І водночас вони в будь-який момент можуть покинути акваторію Азово-Чорноморського регіону внутрішніми водами через Волго-Донський канал, і вони цього не роблять. Тому в них тут є обмежений маневр", - пояснили у ВМС.

Речник додав, що на цю обмеженість з боку ворога впливають Збройні Сили України, а також інші відповідні структури –– зокрема СБУ та ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР про ураження дроном РФ корабля ВМС ЗСУ: Ворог запозичує наш досвід. Працюємо над реалізацією протидії

Автор: 

корабель (1626) Чорноморський флот рф (629) Плетенчук Дмитро (185)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай на Каспій пробираються. Степами.
показати весь коментар
09.09.2025 17:04 Відповісти
Їх місце на дні морському
показати весь коментар
09.09.2025 17:05 Відповісти
Буквально декілька годин тому читав що в Чорне море виведено 2 надводних носії калібрів.
Значить вночі пустять ракети і спокійно попливуть назад. А Плетенчук буде й далі розповідати про загрозу ударів з боку України.
показати весь коментар
09.09.2025 17:06 Відповісти
Вони б нікуди не виходили, Плетенчук їх змушує.

Російські військові кораблі, що базуються в Новоросійську, не можуть залишатися там постійно через загрозу ураження Силами оборони України. Джерело: https://censor.net/ua/n3573144
показати весь коментар
09.09.2025 18:10 Відповісти
 
 