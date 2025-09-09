Кораблі РФ не можуть постійно залишатися в Новоросійську через загрозу ударів України, - ВМС ЗСУ

Російські військові кораблі, що базуються в Новоросійську, не можуть залишатися там постійно через загрозу ураження Силами оборони України.

Про це в телеефірі повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, хоча технічно кораблі Чорноморського флоту РФ можуть запускати крилаті ракети типу "Калібр" фактично безпосередньо з гавані, постійне перебування там небезпечне для самих росіян.

"Сказати, що вони там можуть просто закрити, повісити амбарний замок і більше нікуди не виходити –– ні. Тоді їх просто там знищимо ми. І вони це чудово розуміють", - зазначив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Активність флоту РФ у Чорному морі впала, - ВМС

Плетенчук уточнив, що зазвичай російські кораблі виходять із гавані у Цемеську бухту, здійснюють пуски ракет і повертаються назад. На це потрібно кілька годин, але й це має свої ризики.

"Вони не можуть вільно почуватися у відкритому морі. Наприклад, зайти до Криму - їм це потрібно з технічних причин, там залишилася ремонтна база. І водночас вони в будь-який момент можуть покинути акваторію Азово-Чорноморського регіону внутрішніми водами через Волго-Донський канал, і вони цього не роблять. Тому в них тут є обмежений маневр", - пояснили у ВМС.

Речник додав, що на цю обмеженість з боку ворога впливають Збройні Сили України, а також інші відповідні структури –– зокрема СБУ та ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР про ураження дроном РФ корабля ВМС ЗСУ: Ворог запозичує наш досвід. Працюємо над реалізацією протидії