Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Російські війська ввечері 11 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.
У яких регіонах зафіксовані ворожі БпЛА
О 18:44 - повідомлялося про БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину.
О 18:47 - БпЛА з Чорного моря, курсом на Одещину.
О 18: 53 та о 19:11 - БпЛА на Одесу з Чорного моря.
О 19:13 - БпЛА на півдні Харківщини.
О 19:25 - знову БпЛА на Одесу з Чорного моря.
Оновлена інформація
О 19:46 - повідомлялося про групу БпЛА з Бєлгородської обл., рф
О 19:52 - БпЛА на сході Харківщини, курсом на Балаклію, Ізюм.
О 20:36 - повідомляється про:
- БпЛА на Одесу з Чорного моря;
- БпЛА на заході Харківщини, курсом на Полтавщину;
- БпЛА на сході Харківщини, курсом на Балаклію;
- БпЛА на півдні Харківщини, курсом на Лозову.
О 21:17 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:17 - КАБи на Донеччину.
О 21:18 - БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Суми та БпЛА з Чорного моря - на Одесу.
Оновлена інформація
О 21:28 - повідомляється про БпЛА з Чорного моря, курсом на Миколаївщину.
О 21:32 - БпЛА курсом на Південне.
О 21:35 - БпЛА на Суми з півдня.
О 21:36 - БпЛА на півдні Харківщини, курсом на Лозову.
О 21:49 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
О 21:50 - КАБи на Донеччину, схід Дніпропетровщини.
О 21:50 - БпЛА на Одесу з Чорного моря.
Оновлена інформація
О 22:15 - БпЛА на Одесу з Чорного моря.
О 22:24 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 22:28 - КАБи на північ Харківщини.
О 22:28 - КАБи на Донеччину, схід Дніпропетровщини.
О 22:32 - БпЛА з півдня - на Запорізьку область.
О 22:53 - БпЛА з півдня - на північ Херсонщини.
О 23:09 - Повітряні сили інформують про:
- велика група "шахедів" з півдня - на північ Херсонщини;
- група "шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Кривий Ріг.
- БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград;
- БпЛА на північному заході, заході та півдні Харківщини, курсом на південь;
- БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Харківщину.
О 23:28 - група "Шахедів" з Херсонщини - на південь Миколаївщини та БпЛА з півдня - на північ Запорізької області.
Оновлена інформація
О 23:35 - повідомляється про КАБи, що рухаються на північ Харківщини.
О 23:36 - БпЛА на Запоріжжя.
О 23:40 - БпЛА повз Кривий Ріг - на Кіровоградщину.
О 23:52 - Група БпЛА з Бєлгородської обл., рф - на південь Сумщини.
О 23:55 - БпЛА на сході Кіровоградщини, курсом на Кропивницький.
Оновлена інформація
О 00:14 повідомляється:
- БпЛА з Чорного моря - на Одещину;
- велика група "Шахедів" з півдня - на північ Херсонщини;
- група БпЛА з півдня - на північ Запорізької області;
- група "Шахедів" у центрі Миколаївщини - курсом на Нову Одесу;
- БпЛА на заході Дніпропетровщини - курсом на Кіровоградщину;
- БпЛА на сході Кіровоградщини - курсом на Кропивницький;
- БпЛА на південному сході Дніпропетровщини - курсом на Запорізьку область;
- БпЛА на півдні Харківщини, східніше Лозової - рухаються по колу;
- БпЛА уздовж кордону Сумщини та Харківщини - курсом на південь.
О 00:25 - БпЛА з Чорного моря - на Одесу.
Оновлена інформація
О 01:07 повідомляється про рух ударних БпЛА:
- Одещина: в районі Ширяєвого - курсом на північ;
- Миколаївщина: південніше Березнуватого, Баштанки - курсом на Нову Одесу;
- Кіровоградщина: курсом на Рівне;
- Черкащина: в районі Корсунь-Шевченківського - курсом на Київщину;
- БпЛА в районі Городища - курсом на Звенигородку;
- Харківщина БпЛА в районі Краснокутська курсом на південь БпЛА північніше Берестина, Слобожанського, Сахновщини - курсом на південь;
- БпЛА східніше Лозової, в районі Близнюків, Барвінкового, Олександрівки - продовжують рухатися по колу;
- Дніпропетровщина: БпЛА на північному сході - курсом на Павлоград.
Бережіть cебе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми писали:
- Ворог атакував Дніпро: пошкоджена багатоповерхівка, попередньо, є поранені;
- У Чугуєві пролунало понад 10 вибухів під час нічної атаки РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Існує загроза пусків надзвукових ракет протягом ночі!
Фейєрверк був епічний, бо у трубчатці цієї установки сировина зазвичай знаходиться при температурі 450 градусів.
В цьому місяці темпи санкцій по нафтопереробці в цілому задовільні - за одинадцять днів це вже п'ятий НПЗ.
але буде до останнього
кацапа воювати в Украіні , щоби залишитися при владі на кацапії !!