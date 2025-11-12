Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Російські безпілотники атакують Україну 11 липня

Російські війська ввечері 11 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.

У яких регіонах зафіксовані ворожі БпЛА

О 18:44 - повідомлялося про БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину.

О 18:47 - БпЛА з Чорного моря, курсом на Одещину.

О 18: 53 та о 19:11 - БпЛА на Одесу з Чорного моря.

О 19:13 - БпЛА на півдні Харківщини.

О 19:25 - знову БпЛА на Одесу з Чорного моря.

Оновлена інформація

О 19:46 - повідомлялося про групу БпЛА з Бєлгородської обл., рф

О 19:52 - БпЛА на сході Харківщини, курсом на Балаклію, Ізюм.

О 20:36 - повідомляється про: 

  • БпЛА на Одесу з Чорного моря;
  • БпЛА на заході Харківщини, курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на сході Харківщини, курсом на Балаклію;
  • БпЛА на півдні Харківщини, курсом на Лозову.

О 21:17 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:17 - КАБи на Донеччину.

О 21:18 - БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Суми та  БпЛА з Чорного моря - на Одесу.

Оновлена інформація

О 21:28 - повідомляється про БпЛА з Чорного моря, курсом на Миколаївщину.

О 21:32 - БпЛА курсом на Південне.

О 21:35 - БпЛА на Суми з півдня.

О 21:36 - БпЛА на півдні Харківщини, курсом на Лозову.

О 21:49 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

О 21:50 - КАБи на Донеччину, схід Дніпропетровщини.

О 21:50 - БпЛА на Одесу з Чорного моря.

Оновлена інформація

О 22:15 - БпЛА на Одесу з Чорного моря.

О 22:24 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:28 -  КАБи на північ Харківщини.

О 22:28 - КАБи на Донеччину, схід Дніпропетровщини.

О 22:32 - БпЛА з півдня - на Запорізьку область.

О 22:53 - БпЛА з півдня - на північ Херсонщини.

О 23:09 - Повітряні сили інформують про: 

  • велика група "шахедів" з півдня - на північ Херсонщини;
  • група "шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Кривий Ріг.
  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград;
  • БпЛА на північному заході, заході та півдні Харківщини, курсом на південь;
  • БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Харківщину.

О 23:28 - група "Шахедів" з Херсонщини - на південь Миколаївщини та БпЛА з півдня - на північ Запорізької області.

Оновлена інформація

О 23:35 - повідомляється про КАБи, що рухаються на північ Харківщини.

О 23:36 - БпЛА на Запоріжжя.

О 23:40 - БпЛА повз Кривий Ріг - на Кіровоградщину.

О 23:52 - Група БпЛА з Бєлгородської обл., рф - на південь Сумщини.

О 23:55 - БпЛА на сході Кіровоградщини, курсом на Кропивницький.

Оновлена інформація

О 00:14 повідомляється

  • БпЛА з Чорного моря - на Одещину;
  • велика група "Шахедів" з півдня - на північ Херсонщини;
  • група БпЛА з півдня - на північ Запорізької області;
  • група "Шахедів" у центрі Миколаївщини - курсом на Нову Одесу;
  • БпЛА на заході Дніпропетровщини - курсом на Кіровоградщину;
  • БпЛА на сході Кіровоградщини - курсом на Кропивницький;
  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини - курсом на Запорізьку область;
  • БпЛА на півдні Харківщини, східніше Лозової - рухаються по колу;
  • БпЛА уздовж кордону Сумщини та Харківщини - курсом на південь.

О 00:25 - БпЛА з Чорного моря - на Одесу.

Оновлена інформація

О 01:07 повідомляється про рух ударних БпЛА: 

  • Одещина: в районі Ширяєвого - курсом на північ;
  • Миколаївщина: південніше Березнуватого, Баштанки - курсом на Нову Одесу;
  • Кіровоградщина: курсом на Рівне;
  • Черкащина: в районі Корсунь-Шевченківського - курсом на Київщину;
  • БпЛА в районі Городища - курсом на Звенигородку;
  • Харківщина БпЛА в районі Краснокутська курсом на південь БпЛА північніше Берестина, Слобожанського, Сахновщини - курсом на південь;
  •  БпЛА східніше Лозової, в районі Близнюків, Барвінкового, Олександрівки - продовжують рухатися по колу;
  • Дніпропетровщина: БпЛА на північному сході - курсом на Павлоград.

Бережіть cебе та перебувайте у безпечних місцях!

⏺У районі західного узбережжя т.о Криму, було приведено в бойову готовність дивізіон берегового ракетного комплексу «Бастіон‑П» із пусковими установками П‑800 «Онікс»

Існує загроза пусків надзвукових ракет протягом ночі!
11.11.2025 20:30 Відповісти
Сьогодня серед білого дня о пів на п'яту по оркському часу наш Ан-196 прокрався 1400 кілометрів повз потужне російське ППО, і приземлився на Орському НПЗ прямо на установку вісбрекінгу (51°14'41.3"N 58°31'10.2"E), яку кацапи по частинам купляли за кордоном ще у далекому 2014 році, і будувала її два роки. Це будівництво вже тоді коштувало 5,5 ярдів фублів.І от тепер там все наїбнулось.
Фейєрверк був епічний, бо у трубчатці цієї установки сировина зазвичай знаходиться при температурі 450 градусів.
В цьому місяці темпи санкцій по нафтопереробці в цілому задовільні - за одинадцять днів це вже п'ятий НПЗ.
11.11.2025 21:27 Відповісти
Кремлівський гебіст відчуває поразку ,
але буде до останнього
кацапа воювати в Украіні , щоби залишитися при владі на кацапії !!
11.11.2025 21:47 Відповісти
 
 