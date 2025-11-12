Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Російські війська ввечері 11 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.

У яких регіонах зафіксовані ворожі БпЛА

О 18:44 - повідомлялося про БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину.

О 18:47 - БпЛА з Чорного моря, курсом на Одещину.

О 18: 53 та о 19:11 - БпЛА на Одесу з Чорного моря.

О 19:13 - БпЛА на півдні Харківщини.

О 19:25 - знову БпЛА на Одесу з Чорного моря.

Оновлена інформація

О 19:46 - повідомлялося про групу БпЛА з Бєлгородської обл., рф

О 19:52 - БпЛА на сході Харківщини, курсом на Балаклію, Ізюм.

О 20:36 - повідомляється про:

БпЛА на Одесу з Чорного моря;

БпЛА на заході Харківщини, курсом на Полтавщину;

БпЛА на сході Харківщини, курсом на Балаклію;

БпЛА на півдні Харківщини, курсом на Лозову.

О 21:17 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:17 - КАБи на Донеччину.

О 21:18 - БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Суми та БпЛА з Чорного моря - на Одесу.

Оновлена інформація

О 21:28 - повідомляється про БпЛА з Чорного моря, курсом на Миколаївщину.

О 21:32 - БпЛА курсом на Південне.

О 21:35 - БпЛА на Суми з півдня.

О 21:36 - БпЛА на півдні Харківщини, курсом на Лозову.

О 21:49 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

О 21:50 - КАБи на Донеччину, схід Дніпропетровщини.

О 21:50 - БпЛА на Одесу з Чорного моря.

Оновлена інформація

О 22:15 - БпЛА на Одесу з Чорного моря.

О 22:24 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:28 - КАБи на північ Харківщини.

О 22:28 - КАБи на Донеччину, схід Дніпропетровщини.

О 22:32 - БпЛА з півдня - на Запорізьку область.

О 22:53 - БпЛА з півдня - на північ Херсонщини.

О 23:09 - Повітряні сили інформують про:

велика група "шахедів" з півдня - на північ Херсонщини;

група "шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Кривий Ріг.

БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград;

БпЛА на північному заході, заході та півдні Харківщини, курсом на південь;

БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Харківщину.

О 23:28 - група "Шахедів" з Херсонщини - на південь Миколаївщини та БпЛА з півдня - на північ Запорізької області.

Оновлена інформація

О 23:35 - повідомляється про КАБи, що рухаються на північ Харківщини.

О 23:36 - БпЛА на Запоріжжя.

О 23:40 - БпЛА повз Кривий Ріг - на Кіровоградщину.

О 23:52 - Група БпЛА з Бєлгородської обл., рф - на південь Сумщини.

О 23:55 - БпЛА на сході Кіровоградщини, курсом на Кропивницький.

Оновлена інформація

О 00:14 повідомляється:

БпЛА з Чорного моря - на Одещину;

велика група "Шахедів" з півдня - на північ Херсонщини;

група БпЛА з півдня - на північ Запорізької області;

група "Шахедів" у центрі Миколаївщини - курсом на Нову Одесу;

БпЛА на заході Дніпропетровщини - курсом на Кіровоградщину;

БпЛА на сході Кіровоградщини - курсом на Кропивницький;

БпЛА на південному сході Дніпропетровщини - курсом на Запорізьку область;

БпЛА на півдні Харківщини, східніше Лозової - рухаються по колу;

БпЛА уздовж кордону Сумщини та Харківщини - курсом на південь.

О 00:25 - БпЛА з Чорного моря - на Одесу.

Оновлена інформація

О 01:07 повідомляється про рух ударних БпЛА:

Одещина: в районі Ширяєвого - курсом на північ;

Миколаївщина: південніше Березнуватого, Баштанки - курсом на Нову Одесу;

Кіровоградщина: курсом на Рівне;

Черкащина: в районі Корсунь-Шевченківського - курсом на Київщину;

БпЛА в районі Городища - курсом на Звенигородку;

Харківщина БпЛА в районі Краснокутська курсом на південь БпЛА північніше Берестина, Слобожанського, Сахновщини - курсом на південь;

БпЛА східніше Лозової, в районі Близнюків, Барвінкового, Олександрівки - продовжують рухатися по колу;

Дніпропетровщина: БпЛА на північному сході - курсом на Павлоград.

Бережіть cебе та перебувайте у безпечних місцях!

