Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Российские войска вечером 11 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.

беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.

В каких регионах зафиксированы вражеские БПЛА

В 18:44 - сообщалось о БПЛА на севере Сумщины, курсом на Черниговщину.

В 18:47 - БПЛА с Черного моря, курсом на Одесскую область.

В 18:53 и в 19:11 - БПЛА на Одессу с Черного моря.

В 19:13 - БПЛА на юге Харьковской области.

В 19:25 - снова БПЛА на Одессу с Черного моря.

Обновленная информация

В 19:46 сообщалось о группе БПЛА из Белгородской обл. на юг Сумщины и север Харьковщины.

В 19:52 - БПЛА на востоке Харьковщины, курсом на Балаклею, Изюм.

В 20:36 сообщается о:

БПЛА в Одессе с Черного моря;

БПЛА на западе Харьковщины, курсом на Полтавщину;

БПЛА на востоке Харьковщины, курсом на Балаклею;

БПЛА на юге Харьковской области, курсом на Лозовую.

В 21:17 – активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

В 21:17 - КАБы в Донецкой области.

В 21:18 - БПЛА на юге Сумщины, курсом на Сумы и БПЛА с Черного моря - на Одессу.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

