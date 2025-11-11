РУС
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Российские беспилотники атакуют Украину 11 июля

Российские войска вечером 11 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.

В каких регионах зафиксированы вражеские БПЛА

В 18:44 - сообщалось о БПЛА на севере Сумщины, курсом на Черниговщину.

В 18:47 - БПЛА с Черного моря, курсом на Одесскую область.

В 18:53 и в 19:11 - БПЛА на Одессу с Черного моря.

В 19:13 - БПЛА на юге Харьковской области.

В 19:25 - снова БПЛА на Одессу с Черного моря.

Обновленная информация

В 19:46 сообщалось о группе БПЛА из Белгородской обл. на юг Сумщины и север Харьковщины.

В 19:52 - БПЛА на востоке Харьковщины, курсом на Балаклею, Изюм.

В 20:36 сообщается о:

  • БПЛА в Одессе с Черного моря;
  • БПЛА на западе Харьковщины, курсом на Полтавщину;
  • БПЛА на востоке Харьковщины, курсом на Балаклею;
  • БПЛА на юге Харьковской области, курсом на Лозовую.

В 21:17 – активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

В 21:17 - КАБы в Донецкой области.

В 21:18 - БПЛА на юге Сумщины, курсом на Сумы и БПЛА с Черного моря - на Одессу.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

⏺У районі західного узбережжя т.о Криму, було приведено в бойову готовність дивізіон берегового ракетного комплексу «Бастіон‑П» із пусковими установками П‑800 «Онікс»

Існує загроза пусків надзвукових ракет протягом ночі!
11.11.2025 20:30 Ответить
Сьогодня серед білого дня о пів на п'яту по оркському часу наш Ан-196 прокрався 1400 кілометрів повз потужне російське ППО, і приземлився на Орському НПЗ прямо на установку вісбрекінгу (51°14'41.3"N 58°31'10.2"E), яку кацапи по частинам купляли за кордоном ще у далекому 2014 році, і будувала її два роки. Це будівництво вже тоді коштувало 5,5 ярдів фублів.І от тепер там все наїбнулось.
Фейєрверк був епічний, бо у трубчатці цієї установки сировина зазвичай знаходиться при температурі 450 градусів.
В цьому місяці темпи санкцій по нафтопереробці в цілому задовільні - за одинадцять днів це вже п'ятий НПЗ.
11.11.2025 21:27 Ответить
Кремлівський гебіст відчуває поразку ,
але буде до останнього
кацапа воювати в Украіні , щоби залишитися при владі на кацапії !!
11.11.2025 21:47 Ответить
 
 