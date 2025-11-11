Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Российские войска вечером 11 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.
В каких регионах зафиксированы вражеские БПЛА
В 18:44 - сообщалось о БПЛА на севере Сумщины, курсом на Черниговщину.
В 18:47 - БПЛА с Черного моря, курсом на Одесскую область.
В 18:53 и в 19:11 - БПЛА на Одессу с Черного моря.
В 19:13 - БПЛА на юге Харьковской области.
В 19:25 - снова БПЛА на Одессу с Черного моря.
Обновленная информация
В 19:46 сообщалось о группе БПЛА из Белгородской обл. на юг Сумщины и север Харьковщины.
В 19:52 - БПЛА на востоке Харьковщины, курсом на Балаклею, Изюм.
В 20:36 сообщается о:
- БПЛА в Одессе с Черного моря;
- БПЛА на западе Харьковщины, курсом на Полтавщину;
- БПЛА на востоке Харьковщины, курсом на Балаклею;
- БПЛА на юге Харьковской области, курсом на Лозовую.
В 21:17 – активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
В 21:17 - КАБы в Донецкой области.
В 21:18 - БПЛА на юге Сумщины, курсом на Сумы и БПЛА с Черного моря - на Одессу.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы писали:
- Враг атаковал Днепр: поврежден многоэтажный дом, предварительно, есть раненые;
- В Чугуеве прогремело более 10 взрывов во время ночной атаки РФ.
Існує загроза пусків надзвукових ракет протягом ночі!
Фейєрверк був епічний, бо у трубчатці цієї установки сировина зазвичай знаходиться при температурі 450 градусів.
В цьому місяці темпи санкцій по нафтопереробці в цілому задовільні - за одинадцять днів це вже п'ятий НПЗ.
але буде до останнього
кацапа воювати в Украіні , щоби залишитися при владі на кацапії !!