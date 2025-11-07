В Чугуеве прогремело более 10 взрывов во время ночной атаки РФ
Российские оккупанты ночью 7 ноября осуществили массированную атаку на Чугуевскую громаду Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Харків", в регионе прогремело более десятка взрывов.
Серия ночных ударов
Первые взрывы в Чугуеве зафиксировали около 00:12. Местные паблики сообщали о нескольких мощных взрывах в разных районах громады.
Позже "Суспільне" уточнило, что российские войска продолжили наносить удары, а количество взрывов после полуночи превысило десять.
Впоследствии журналисты написали, что в результате атаки были повреждены гражданское предприятие и учебное заведение.
Об этом сообщила городской голова Галина Минаева. По ее информации, россияне направили более 10 беспилотников, на местах попаданий возникли пожары.
Что ранее
- Российские войска вечером 6 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.
- Оккупанты нанесли удары по Павлограду, Никопольскому и Синельниковскому районам и Днепру: шесть человек ранены.
- Российский дрон второй раз за день атаковал Краматорск: повреждены три жилых дома.
