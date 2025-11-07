РУС
Новости Атака беспилотников на Харьковщину
591 0

В Чугуеве прогремело более 10 взрывов во время ночной атаки РФ

атака беспилотников на Чугуев 7 ноября

Российские оккупанты ночью 7 ноября осуществили массированную атаку на Чугуевскую громаду Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Харків", в регионе прогремело более десятка взрывов.

Серия ночных ударов

Первые взрывы в Чугуеве зафиксировали около 00:12. Местные паблики сообщали о нескольких мощных взрывах в разных районах громады.

Позже "Суспільне" уточнило, что российские войска продолжили наносить удары, а количество взрывов после полуночи превысило десять.

Впоследствии журналисты написали, что в результате атаки были повреждены гражданское предприятие и учебное заведение.

Об этом сообщила городской голова Галина Минаева. По ее информации, россияне направили более 10 беспилотников, на местах попаданий возникли пожары.

Что ранее

 

беспилотник (4503) обстрел (30366) атака (699) Шахед (1623) Харьковская область (1831) Чугуевский район (251) Чугуев (35)
