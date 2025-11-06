Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Российские войска вечером 6 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.

В каких регионах зафиксированы вражеские БПЛА

16:53 - группа БПЛА в Запорожье курсом на Днепропетровскую область.

17:40 - группа БПЛА на севере Харьковщины курсом на юг.

18:36 - Днепропетровская область - БПЛА курсом на Павлоград.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

