Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Российские войска вечером 6 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.
В каких регионах зафиксированы вражеские БПЛА
16:53 - группа БПЛА в Запорожье курсом на Днепропетровскую область.
17:40 - группа БПЛА на севере Харьковщины курсом на юг.
18:36 - Днепропетровская область - БПЛА курсом на Павлоград.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы писали, что в результате российской атаки 6 ноября взрывы прогремели в Днепре и Павлограде.
Также РФ дронами уничтожила макаронный завод в Харьковской области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль