Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Атака российских беспилотников 6 ноября

Российские войска вечером 6 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.

В каких регионах зафиксированы вражеские БПЛА

16:53 - группа БПЛА в Запорожье курсом на Днепропетровскую область.

17:40 - группа БПЛА на севере Харьковщины курсом на юг.

18:36 - Днепропетровская область - БПЛА курсом на Павлоград.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Читайте: В Харьковской области дрон атаковал Богодухов: травмирован 10-летний ребенок

Ранее мы писали, что в результате российской атаки 6 ноября взрывы прогремели в Днепре и Павлограде.

Также РФ дронами уничтожила макаронный завод в Харьковской области.

