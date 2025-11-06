Атака российских дронов: взрывы прогремели в Днепре и Павлограде

Вечером 6 ноября российские войска нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атаки взрывы прогремели в нескольких городах региона - в частности в Павлограде и Днепре.

Взрывы в Павлограде и Днепре

По данным "Суспільного" и главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко, в Павлограде вечером были слышны звуки взрывов на фоне массированной вражеской атаки беспилотников.

После ударов часть города осталась без света.

Впоследствии взрывы прогремели и в Днепре. Гайваненко сообщил, что область находится под массированной атакой дронов, и предупредил об угрозе повторных ударов.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

"Область под массированной атакой беспилотников. Угроза сохраняется", - отметил он.

Последствия удара по Каменскому

Накануне, ночью 6 ноября, Россия атаковала Каменское в Днепропетровской области. Беспилотники попали в жилые дома, вызвав разрушения и пожары.

В результате обстрела:

погиб один человек - тело мужчины достали из-под завалов;

четыре раненых остаются в больнице, одна женщина - в тяжелом состоянии;

пострадали восемь человек в общей сложности;

повреждены несколько многоэтажек и частных домов;

в городе работают коммунальные службы, полиция, благотворители, мобильный ЦНАП и пункт несокрушимости.

Спасатели продолжают разбирать завалы в разрушенном здании, поскольку под обломками может находиться еще один человек.

