Атака российских дронов: взрывы прогремели в Днепре и Павлограде
Вечером 6 ноября российские войска нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атаки взрывы прогремели в нескольких городах региона - в частности в Павлограде и Днепре.
Взрывы в Павлограде и Днепре
По данным "Суспільного" и главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко, в Павлограде вечером были слышны звуки взрывов на фоне массированной вражеской атаки беспилотников.
После ударов часть города осталась без света.
Впоследствии взрывы прогремели и в Днепре. Гайваненко сообщил, что область находится под массированной атакой дронов, и предупредил об угрозе повторных ударов.
Он призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
"Область под массированной атакой беспилотников. Угроза сохраняется", - отметил он.
Последствия удара по Каменскому
Накануне, ночью 6 ноября, Россия атаковала Каменское в Днепропетровской области. Беспилотники попали в жилые дома, вызвав разрушения и пожары.
В результате обстрела:
-
погиб один человек - тело мужчины достали из-под завалов;
-
четыре раненых остаются в больнице, одна женщина - в тяжелом состоянии;
-
пострадали восемь человек в общей сложности;
-
повреждены несколько многоэтажек и частных домов;
-
в городе работают коммунальные службы, полиция, благотворители, мобильный ЦНАП и пункт несокрушимости.
Спасатели продолжают разбирать завалы в разрушенном здании, поскольку под обломками может находиться еще один человек.
