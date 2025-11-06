Атака російських дронів: вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді
Увечері 6 листопада російські війська завдали масованого удару дронами-камікадзе по Дніпропетровській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атаки вибухи пролунали у кількох містах регіону - зокрема у Павлограді та Дніпрі.
Вибухи у Павлограді та Дніпрі
За даними "Суспільного" та голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, у Павлограді ввечері було чутно звуки вибухів на тлі масованої ворожої атаки безпілотників.
Після ударів частина міста залишилась без світла.
Згодом вибухи пролунали й у Дніпрі. Гайваненко повідомив, що область перебуває під масованою атакою дронів, і попередив про загрозу повторних ударів.
Він закликав мешканців залишатися в укриттях і дотримуватись правил безпеки.
"Область під масованою атакою безпілотників. Загроза зберігається",- зазначив він.
Наслідки удару по Кам’янському
Напередодні, вночі 6 листопада, Росія атакувала Кам’янське на Дніпропетровщині. Безпілотники влучили у житлові будинки, спричинивши руйнування та пожежі.
Унаслідок обстрілу:
-
загинула одна людина - тіло чоловіка дістали з-під завалів;
-
четверо поранених залишаються в лікарні, одна жінка - у тяжкому стані;
-
постраждали вісім осіб загалом;
-
пошкоджено кілька багатоповерхівок та приватних будинків;
-
у місті працюють комунальні служби, поліція, благодійники, мобільний ЦНАП та пункт незламності.
Рятувальники продовжують розбирати завали в зруйнованій будівлі, оскільки під уламками може перебувати ще одна людина.
