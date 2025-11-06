Атака російських дронів: вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді

Увечері 6 листопада російські війська завдали масованого удару дронами-камікадзе по Дніпропетровській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атаки вибухи пролунали у кількох містах регіону - зокрема у Павлограді та Дніпрі.

Вибухи у Павлограді та Дніпрі

За даними "Суспільного" та голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, у Павлограді ввечері було чутно звуки вибухів на тлі масованої ворожої атаки безпілотників.

Після ударів частина міста залишилась без світла.

Згодом вибухи пролунали й у Дніпрі. Гайваненко повідомив, що область перебуває під масованою атакою дронів, і попередив про загрозу повторних ударів.

Він закликав мешканців залишатися в укриттях і дотримуватись правил безпеки.

"Область під масованою атакою безпілотників. Загроза зберігається",- зазначив він.

Наслідки удару по Кам’янському

Напередодні, вночі 6 листопада, Росія атакувала Кам’янське на Дніпропетровщині. Безпілотники влучили у житлові будинки, спричинивши руйнування та пожежі.

Унаслідок обстрілу:

загинула одна людина - тіло чоловіка дістали з-під завалів;

четверо поранених залишаються в лікарні, одна жінка - у тяжкому стані;

постраждали вісім осіб загалом;

пошкоджено кілька багатоповерхівок та приватних будинків;

у місті працюють комунальні служби, поліція, благодійники, мобільний ЦНАП та пункт незламності.

Рятувальники продовжують розбирати завали в зруйнованій будівлі, оскільки під уламками може перебувати ще одна людина.

