Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили
Російські війська ввечері 6 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.
У яких регіонах зафіксовані ворожі БпЛА
16:53 - група БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину.
17:40 - група БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь.
18:36 - Дніпропетровщина - БпЛА курсом на Павлоград.
Оновлена інформація
19:57 - Збройні сили ЗСУ повідомляють про:
- групу БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід;
- БпЛА на півночі Харківщини, курсом на південний схід.
20:10 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Оновлена інформація
20:21 - повідомляється про пуски КАБ на Сумщину.
20:33 - група БпЛА на півдні Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.
21:00 - група БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину.
21:09 - пуски КАБ на Донеччину.
Оновлена інформація
21:39 - повідомляється про:
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на південний захід;
- БпЛА на сході Полтавщини, курсом на південь;
- група БпЛА на Харківщині продовжує рух на південь.
21:40 - БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на н.п Шахтарське.
22:41 - пуски КАБ на Донеччину.
22:43 - БпЛА на Херсонщині, курсом на захід. Група БпЛА на Харківщині - на схід та Дніпропетровщину.
23:07 - БпЛА над акваторією Чорного моря, рух - на південь Одещини.
Оновлена інформація
23:25 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
23:27 - нова група БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на південь Одещини.
23:28 - нова група БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на південь Одещини!
23:33 - нова група БпЛА на півночі Харківщини, південним курсом.
23:50 - пуски КАБ на Запоріжжі.
00:03 - БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.
00:37 - БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курсом на південний захід.
Оновлена інформація
01:20 - БпЛА на півночі Харківщини, курсом на південь.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки 6 листопада, вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді.
У понеділок президент Володимир Зеленський провів Ставку, після якої повідомив, що ворог не має тут успіхів