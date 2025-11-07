Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

Російські війська ввечері 6 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.

У яких регіонах зафіксовані ворожі БпЛА

16:53 - група БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину.

17:40 - група БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь.

18:36 - Дніпропетровщина - БпЛА курсом на Павлоград.

Оновлена інформація

19:57 - Збройні сили ЗСУ повідомляють про:

групу БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід;

БпЛА на півночі Харківщини, курсом на південний схід.

20:10 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

20:21 - повідомляється про пуски КАБ на Сумщину.

20:33 - група БпЛА на півдні Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.

21:00 - група БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину.

21:09 - пуски КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація

21:39 - повідомляється про:

БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на південний захід;

БпЛА на сході Полтавщини, курсом на південь;

група БпЛА на Харківщині продовжує рух на південь.

21:40 - БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на н.п Шахтарське.

22:41 - пуски КАБ на Донеччину.

22:43 - БпЛА на Херсонщині, курсом на захід. Група БпЛА на Харківщині - на схід та Дніпропетровщину.

23:07 - БпЛА над акваторією Чорного моря, рух - на південь Одещини.

Оновлена інформація

23:25 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

23:27 - нова група БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на південь Одещини.

23:28 - нова група БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на південь Одещини!

23:33 - нова група БпЛА на півночі Харківщини, південним курсом.

23:50 - пуски КАБ на Запоріжжі.

00:03 - БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.

00:37 - БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курсом на південний захід.

Оновлена інформація

01:20 - БпЛА на півночі Харківщини, курсом на південь.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Читайте: На Харківщині дрон атакував Богодухів: травмована 10-річна дитина

Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки 6 листопада, вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді.

Також РФ дронами знищила макаронний завод на Харківщині.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ