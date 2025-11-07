У Чугуєві пролунало понад 10 вибухів під час нічної атаки РФ

Російські окупанти вночі 7 листопада здійснили масовану атаку на Чугуївську громаду Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Харків", у регіоні пролунало понад десяток вибухів.

Серія нічних ударів

Перші вибухи в Чугуєві зафіксували близько 00:12. Місцеві пабліки повідомляли про кілька потужних детонацій у різних районах громади.

Пізніше "Суспільне" уточнило, що російські війська продовжили завдавати ударів, а кількість вибухів після опівночі перевищила десять.

Згодом журналісти написали, що внаслідок атаки зазнали пошкоджень цивільне підприємство та навчальний заклад.

Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва. За її інформацією, росіяни спрямували більше 10 безпілотників, на місцях влучань зайнялися пожежі.

