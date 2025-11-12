Ворог ударив по старій забудові у Холодногірському районі Харкова: щонайменше троє постраждалих, пошкоджено підприємство та будинки (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі Харків перебуває під ворожою дроновою атакою.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Є прильоти

За його словами, вже зафіксовано кілька прильотів.

"Зафіксовано влучання ворожого бойового дрона у Холодногірському районі. Будьте обережні - ще група ворожих БПЛА суне на місто!", - інформував Терехов.

Пізніше він повідомив, про ще один удар, також попередньо Холодногірський район, центральна частина міста.

"Є інформація про третій удар по Холодногірському районі", - додав очільник міста.

Над містом ще є ворожі БпЛА

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, над містом ще фіксують ворожі БпЛА. У місті лунають вибухи.

Він закликав містян перебувати в укриттях.

Оновлена інформація

Як згодом повідомив Терехов, за попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "шахедів" по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.

За даними ОВА, на цю хвилину надійшла інформація про одного постраждалого.

Екстрені служби виїхали на місце ударів.

Атаковано стару забудову

Пізніше Синєгубов повідомив, що сьогодні ворог атакував район старої забудови Харкова, майже центр міста.

Наразі відомо про три удари БпЛА по Холодногірському району. Постраждали щонайменше троє людей.











Що відомо про постраждалих?

Від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік та 60-річна жінка, вони госпіталізовані. Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення.

На місці спалахнула пожежа.

Працюють підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога, Національна поліція.

"Зараз оперативно ліквідуємо наслідки. Далі будемо розбирати завали, аби пересвідчитися, що під ними нікого немає", - уточнив очільник області.

Як зазначили у ДСНС, внаслідок російського обстрілу БпЛА сталися пожежі в центральній частині Харкова.

Горіли конструктивні елементи складської будівлі та допоміжної споруди на території цивільного виробничого підприємства. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та інші будівлі.













