Російський дрон влучив у цивільний автомобіль на Харківщині: поранено чоловіка
11 листопада до поліції надійшла інформація, що на території Дергачівської громади Харківщини FPV-дрон окупантів атакував цивільну автівку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції.
Поранено чоловіка. Постраждалого з численними вибуховими травмами доставили до лікарні.
Внаслідок влучання постраждав 70-річний мешканець селища Козача Лопань, який знаходився у транспортному засобі. Чоловіка з вибуховими пораненнями госпіталізували.
За даним фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 55-річна і 75-річна жінки. Пошкоджено щонайменше десять приватних житлових будинків і господарчі приміщення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль