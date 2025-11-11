Російський дрон влучив у цивільний автомобіль на Харківщині: поранено чоловіка

11 листопада до поліції надійшла інформація, що на території Дергачівської громади Харківщини FPV-дрон окупантів атакував цивільну автівку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції.

Поранено чоловіка. Постраждалого з численними вибуховими травмами доставили до лікарні.

Внаслідок влучання постраждав 70-річний мешканець селища Козача Лопань, який знаходився у транспортному засобі. Чоловіка з вибуховими пораненнями госпіталізували.

За даним фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 55-річна і 75-річна жінки. Пошкоджено щонайменше десять приватних житлових будинків і господарчі приміщення.

