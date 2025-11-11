Российский дрон попал в гражданский автомобиль на Харьковщине: ранен мужчина
11 ноября в полицию поступила информация, что на территории Дергачевской громады Харьковской области FPV-дрон оккупантов атаковал гражданский автомобиль.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции.
Ранен мужчина. Пострадавшего с многочисленными взрывными травмами доставили в больницу.
В результате попадания пострадал 70-летний житель поселка Казачья Лопань, который находился в транспортном средстве. Мужчину с взрывными ранениями госпитализировали.
По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 2 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 55-летняя и 75-летняя женщины. Повреждены по меньшей мере десять частных жилых домов и хозяйственные помещения.
