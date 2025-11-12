До 6 років засуджено посадовця ВСП з Хмельниччини, який напідпитку на смерть збив велосипедиста, - ДБР

Суд визнав винним військовослужбовця військової служби правопорядку з Хмельницької області, який наприкінці серпня 2024 року скоїв смертельну ДТП у стані сп’яніння.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Велосипедист загинув на місці

Трагедія сталася 31 серпня 2024 року близько 20:50 неподалік села Гриців Шепетівського району. Військовий, перебуваючи поза службою за кермом власного авто, намагаючись здійснити обгін, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив наїзд на 57-річного велосипедиста, що рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок наїзду велосипедист загинув одразу на місці події, а водій з місця аварії втік.

1,11 проміле алкоголю в крові

Військовослужбовця ВСП затримали за кілька годин після дорожньо-транспортної пригоди. Було зафіксовано стан сп’яніння водія – 1,11 проміле алкоголю у крові.

Вирок суду

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області визнав водія винним за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Винуватцю визначено покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років. Зазначається, що адвокати намагалися оскаржити вирок, проте Хмельницький апеляційний суд залишив скаргу без задоволення.

краще п'яному вбити людину, чим вкрасти щось з атб. за вбивство дають на рік менше.
12.11.2025 16:21 Відповісти
Звідки така поблажливість? - Військова служба право(ги-ги!)порядку.
12.11.2025 16:50 Відповісти
12.11.2025 17:14 Відповісти
Ну збивати велосипедистів у них це вже професійне.
12.11.2025 17:40 Відповісти
 
 