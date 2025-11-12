РУС
До 6 лет приговорен чиновник ВСП из Хмельнитчины, в нетрезвом состоянии насмерть сбивший велосипедиста, - ГБР

Должностное лицо ВСП осуждено за смертельное ДТП

Суд признал виновным военнослужащего военной службы правопорядка из Хмельницкой области, который в конце августа 2024 года совершил смертельное ДТП в состоянии опьянения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Велосипедист погиб на месте

Трагедия произошла 31 августа 2024 года около 20:50 недалеко от села Грицев Шепетовского района. Военный, находясь вне службы за рулем собственного автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на 57-летнего велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении. В результате наезда велосипедист погиб сразу на месте происшествия, а водитель с места аварии скрылся.

1,11 промилле алкоголя в крови

Военнослужащего ВСП задержали через несколько часов после дорожно-транспортного происшествия. Было зафиксировано состояние опьянения водителя – 1,11 промилле алкоголя в крови.

Приговор суда

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области признал водителя виновным по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).

Виновнику назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет. Отмечается, что адвокаты пытались обжаловать приговор, однако Хмельницкий апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.

краще п'яному вбити людину, чим вкрасти щось з атб. за вбивство дають на рік менше.
12.11.2025 16:21 Ответить
Звідки така поблажливість? - Військова служба право(ги-ги!)порядку.
12.11.2025 16:50 Ответить
12.11.2025 17:14 Ответить
Ну збивати велосипедистів у них це вже професійне.
