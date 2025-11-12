Харківський викладач передавав РФ матеріали, які могли бути використані для створення ударних дронів типу "Герань"

12 листопада прокуратура завершила оголошення обвинувального акта у справі щодо колишнього викладача одного з харківських вишів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За версією слідства, упродовж жовтня 2022 – серпня 2024 року він розробляв і передавав технічні матеріали, які могли бути використані державою-агресором для створення ударних безпілотних літальних апаратів, зокрема дронів типу "Герань".

Деталі розслідування

За даними слідства, йдеться про системну підготовку та передачу РФ передпроєктних пропозицій, креслень і наукових звітів із технічними розрахунками двигунів і систем запуску.

Експертиза підтвердила, що ці матеріали мають військове призначення і можуть бути використані для розробки, випробувань та виробництва бойових БПЛА. Передання таких технологій, за оцінкою фахівців, могло завдати шкоди обороноздатності України.

Під час слідчих дій вилучено електронні носії з листуванням і доказами пересилання технічних матеріалів російським співробітникам, залученим до виробництва дронів.

Його дії кваліфіковано як пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений у судовому засіданні заявив, що вину не визнає.

