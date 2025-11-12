Харківський викладач передавав РФ матеріали, які могли бути використані для створення ударних дронів типу "Герань"

Судитимуть чоловіка, який передавав матеріали в Росію

12 листопада прокуратура завершила оголошення обвинувального акта у справі щодо колишнього викладача одного з харківських вишів.

За версією слідства, упродовж жовтня 2022 – серпня 2024 року він розробляв і передавав технічні матеріали, які могли бути використані державою-агресором для створення ударних безпілотних літальних апаратів, зокрема дронів типу "Герань".

За даними слідства, йдеться про системну підготовку та передачу РФ передпроєктних пропозицій, креслень і наукових звітів із технічними розрахунками двигунів і систем запуску.

Експертиза підтвердила, що ці матеріали мають військове призначення і можуть бути використані для розробки, випробувань та виробництва бойових БПЛА. Передання таких технологій, за оцінкою фахівців, могло завдати шкоди обороноздатності України.

Під час слідчих дій вилучено електронні носії з листуванням і доказами пересилання технічних матеріалів російським співробітникам, залученим до виробництва дронів.

Його дії кваліфіковано як пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений у судовому засіданні заявив, що вину не визнає.

Він не за брудні гроші, він за "спасібо" від "родіни".
12.11.2025 17:12 Відповісти
А що сталося? Масову корупцію не бачили, а тут така несподівана пильніснь.
12.11.2025 17:15 Відповісти
Ось помилуйтесь-но!
Так виглядає зрадлива та жадібна до бабла мордяка ******** Української наукової "еліти"!
Після такого, Міністерству оборони України слід всіх приподів, до жодного, позбавити відстрочок через Резерв+, Оберіг і на фронт!
Ось цій, так званій "еліті", давно вже ніхто не вірить. Прогнивші всі!
12.11.2025 17:18 Відповісти
Не пишіть дурниць !
12.11.2025 17:45 Відповісти
гніда
12.11.2025 17:56 Відповісти
Дай йому за це бонус: мотузку та мило.
12.11.2025 18:26 Відповісти
 
 