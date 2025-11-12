РУС
Новости Задержание российских пособников
1 269 6

Харьковский преподаватель передавал РФ материалы, которые могли быть использованы для создания ударных дронов типа "Герань"

Будут судить мужчину, который передавал материалы в Россию

12 ноября прокуратура завершила оглашение обвинительного акта по делу бывшего преподавателя одного из харьковских вузов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По версии следствия, в течение октября 2022 – августа 2024 года он разрабатывал и передавал технические материалы, которые могли быть использованы государством-агрессором для создания ударных беспилотных летательных аппаратов, в частности - дронов типа "Герань".

Детали расследования

По данным следствия, речь идет о системной подготовке и передаче РФ предпроектных предложений, чертежей и научных отчетов с техническими расчетами двигателей и систем запуска.

Экспертиза подтвердила, что эти материалы имеют военное назначение и могут быть использованы для разработки, испытаний и производства боевых БПЛА. Передача таких технологий, по оценке специалистов, могла нанести ущерб обороноспособности Украины.

В ходе следственных действий изъяты электронные носители с перепиской и доказательствами пересылки технических материалов российским сотрудникам, привлеченным к производству дронов.

Его действия квалифицированы как пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Обвиняемый в судебном заседании заявил, что вину не признает.

