Харьковский преподаватель передавал РФ материалы, которые могли быть использованы для создания ударных дронов типа "Герань"
12 ноября прокуратура завершила оглашение обвинительного акта по делу бывшего преподавателя одного из харьковских вузов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.
По версии следствия, в течение октября 2022 – августа 2024 года он разрабатывал и передавал технические материалы, которые могли быть использованы государством-агрессором для создания ударных беспилотных летательных аппаратов, в частности - дронов типа "Герань".
Детали расследования
По данным следствия, речь идет о системной подготовке и передаче РФ предпроектных предложений, чертежей и научных отчетов с техническими расчетами двигателей и систем запуска.
Экспертиза подтвердила, что эти материалы имеют военное назначение и могут быть использованы для разработки, испытаний и производства боевых БПЛА. Передача таких технологий, по оценке специалистов, могла нанести ущерб обороноспособности Украины.
В ходе следственных действий изъяты электронные носители с перепиской и доказательствами пересылки технических материалов российским сотрудникам, привлеченным к производству дронов.
Его действия квалифицированы как пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Обвиняемый в судебном заседании заявил, что вину не признает.
Так виглядає зрадлива та жадібна до бабла мордяка ******** Української наукової "еліти"!
Після такого, Міністерству оборони України слід всіх приподів, до жодного, позбавити відстрочок через Резерв+, Оберіг і на фронт!
Ось цій, так званій "еліті", давно вже ніхто не вірить. Прогнивші всі!