Харьковский преподаватель передавал РФ материалы, которые могли быть использованы для создания ударных дронов типа "Герань"

12 ноября прокуратура завершила оглашение обвинительного акта по делу бывшего преподавателя одного из харьковских вузов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По версии следствия, в течение октября 2022 – августа 2024 года он разрабатывал и передавал технические материалы, которые могли быть использованы государством-агрессором для создания ударных беспилотных летательных аппаратов, в частности - дронов типа "Герань".

Детали расследования

По данным следствия, речь идет о системной подготовке и передаче РФ предпроектных предложений, чертежей и научных отчетов с техническими расчетами двигателей и систем запуска.

Экспертиза подтвердила, что эти материалы имеют военное назначение и могут быть использованы для разработки, испытаний и производства боевых БПЛА. Передача таких технологий, по оценке специалистов, могла нанести ущерб обороноспособности Украины.

Смотрите также: Предоставил оккупантам в пользование церковные помещения: на Донетчине сообщено о подозрении настоятелю храма УПЦ, - прокуратура. ФОТО

В ходе следственных действий изъяты электронные носители с перепиской и доказательствами пересылки технических материалов российским сотрудникам, привлеченным к производству дронов.

Его действия квалифицированы как пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Обвиняемый в судебном заседании заявил, что вину не признает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По заказу ФСБ РФ занимались диверсиями на "Укрзалізниці": задержаны трое подростков и гражданин Молдовы. ФОТОрепортаж