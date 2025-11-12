На фронті відбулося 216 бойових зіткнень, 78 з них – на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби середи, 12 листопада, на фронті відбулося 216 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник завдав двох ракетних та 24 авіаційних ударів, застосував дві ракети, скинув 58 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 2838 обстрілів та залучив для ураження 2041 дрон-камікадзе.
Бойові дії на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Ворог завдав трьох авіаударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб, здійснив 181 обстріл, зокрема 12 — із реактивних систем залпового вогню.
Бойові дії на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського й Григорівки, три боєзіткнення досі тривають.
На Куп’янському напрямку противник здійснив сім атак на позиції наших військ у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Дотепер триває два бойових зіткнення.
Бойові дії на сході
На Лиманському напрямку російські війська 31 раз штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровин Яр, Лиман. Шість боєзіткнень ще тривають.
На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили сім ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Дронівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки. Ще одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку в районі Серебрянки.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка.
На Покровському напрямку ворог здійснив 78 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Дотепер тривають чотири бойових зіткнення.
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 100 та поранили 39 окупантів, знищили автомобіль, одиницю спеціальної техніки, чотири мотоцикли, два безпілотних літальних апарати та пошкодили три одиниці автомобільної техніки та 14 укриттів особового складу загарбників.
На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Олександроград, Степове, Рибне.
Ситуація на інших напрямках
На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили шість атак в районі населеного пункту Зелений Гай. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та Зеленому Гаю.
На Оріхівському напрямку загарбницькі війська п’ять разів атакували позиції наших оборонців у бік Приморського та Новоданилівки. Один бій ще триває.
На Придніпровському напрямку від початку доби ворог здійснив дві невдалі наступальні дії в районі Антонівського мосту.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.
Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно стримують ворога.
Москва намагається оточити Покровськ і сусідній Мирноград, створивши "котел". Навіть якщо його "кришка" не закрита, росіяни можуть постійно обстрілювати з дронів всі шляхи входу та виходу з нього.
Щоб запобігти такому оточенню, українські війська відтіснили росіян від селищ Суворове та Родинське у східній частині "котла", створюючи більший розрив між російськими флангами.
Російські війська намагаються перекрити логістичні маршрути підтримки українських військ у Покровську. Вони атакують маршрути постачання не лише дистанційно за допомогою дронів та артилерії, але й відправляючи солдатів у наземні штурми, розповів BBC український пілот дрона.
Ця тактика називається інфільтрацією, і вона виявилася досить успішною, російські війська цілеспрямовано атакували українських пілотів FPV, тому у них немає достатніх ресурсів, щоб виявити пересування менших російських груп.
У міському середовищі російські солдати іноді інфільтруються, переодягаючись у місцевих жителів або українських військових.
Російські війська просунулися під Солодким, на захід від Успенівки, в районі Рівнопілля, вздовж лінії оборони в напрямку Яблукового і на захід від Полтавки на ділянці площею 21,9 км².
Сили оборони Півдня повідомили, що внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі Рівнопілля українські підрозділи «з метою збереження життя особового складу» «відійшли на вигідніші рубежі».
Наприкінці дня російські війська захопили частину Рівнопілля (західну вулицю і район ферми) і Яблукове.
Покровський напрямок:
Північніше Котлиного противник просунувся вздовж лісосмуг у північному напрямку, повідомляють DeepState.
У напрямку Гриішиного з боку залізниці та північно-західної околиці Покровська йдуть важкі та запеклі бойові зіткнення. У північній частині Покровська 425-й окремий штурмовий полк ЗСУ зачистив район селища Щербакова.
На північно-східній околиці Покровська російські війська спробували просунутися в районі заводу «Vip Бетон» та колишнього молокозаводу, але тричі потрапили під удар українських дронів.
У Мирнограді противник закріпився на південно-східній околиці і штурмує малими групами на північ і на південь від першого терикону шахти «5/6».
На Добропільському напрямку, за даними DeepState, українські війська просунулися на захід від Шахового і продовжують тиснути на позиції противника у напрямку Федорівки, шахти «Краснолиманська» та Шахове.
На схід від Володимирівки російські війська просунулися в районі балки Берючин Яр і вздовж ряду лісосмуг.
У Родинському українські війська продовжують локальні контратаки у південній частині міста.
Вовчанський напрямок:
На західній околиці Вовчанська російські війська продовжують маневри в районі Татарського лісу з метою виходу та закріплення у житловій забудові Вовчанська.
Також сили противника, діючи малими групами, роблять спроби закріпитися на захід від залізниці."