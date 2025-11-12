На фронте произошло 216 боевых столкновений, 78 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток среды, 12 ноября, на фронте произошло 216 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Вражеские обстрелы

Противник нанес два ракетных и 24 авиационных удара, применил две ракеты, сбросил 58 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 2838 обстрелов и привлек для поражения 2041 дрон-камикадзе.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Враг нанес три авиаудара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб, осуществил 181 обстрел, в том числе 12 — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Двуречанского и Григоровки, три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник осуществил семь атак на позиции наших войск в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские войска 31 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Коровий Яр, Лиман. Шесть боевых столкновений еще продолжаются.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отразили семь вражеских атак на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Дроновки, Ямполя, Серебрянки и Выемки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отразили одну атаку в районе Серебрянки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в направлениях населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении враг осуществил 78 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Шаховое, Маяк, Новоэкономическое, Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Новогродовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия, Дачное и в направлении Новопавловки. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 100 и ранили 39 оккупантов, уничтожили автомобиль, единицу специальной техники, четыре мотоцикла, два беспилотных летательных аппарата и повредили три единицы автомобильной техники и 14 укрытий личного состава захватчиков.

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сичневое, Сосновка, Вербово, Злагода, Александроград, Степовое, Рыбное.

Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили шесть атак в районе населенного пункта Зеленый Гай. Враг нанес авиаудары по Варваровке и Зеленому Гаю.

На Ореховском направлении захватнические войска пять раз атаковали позиции наших защитников в сторону Приморского и Новоданиловки. Одно сражение еще продолжается.

На Приднепровском направлении с начала суток враг осуществил две неудачные наступательные действия в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Сегодня стоит отметить воинов 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно сдерживают врага.

