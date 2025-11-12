На фронте зафиксировано 124 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 124 боевых столкновения.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Сеньковка Черниговской области; Кучеровка, Белая Береза, Бобылевка, Гута-Студенецкая Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Противник нанес три авиаудара, сбросил восемь авиабомб, осуществил 114 обстрелов, в частности восемь - из реактивных систем залпового огня. Подразделения Сил обороны осуществляют поисково-ударные действия на определенных участках, имеют успех.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска и в сторону Двуречанского и Григоровки. Три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются три боестолкновения. Всего с начала суток враг четыре раза пытался продвинуться к позициям наших защитников в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня произошло 21 боевое столкновение. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Коровий Яр, Лиман. Четырнадцать боевых столкновений в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении противник осуществил сегодня четыре атаки в районах Дроновки, Серебрянки и Выемки. Один бой продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

Силы обороны остановили 13 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Щербиновка, Константиновка, Яблоневка и в направлениях населенных пунктов Бересток и Софиевка. Еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении российские войска 52 раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Новоекономичное, Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Новогродовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия и в направлении Новопавловки. Наши защитники уже отбили 48 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили восемь атак противника вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сичневое, Сосновка, Вербовое, Злагода. Еще одна вражеская атака продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло два боестолкновения в районе Зеленого Гая. Враг нанес авиаудары по Варваровке и Зеленому Гаю.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили три вражеские атаки в сторону Приморского и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении с начала суток враг осуществил одну неудачную наступательную операцию в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.